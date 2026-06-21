Milli Takım’a FIFA’dan ağır darbe! Dünya Kupası’ndaki sinsi hüsranın faturası netleşti!

2026 Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçını kaybeden A Milli Takım, turnuvaya erkenden veda etti. Alınan mağlubiyetler ve Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Türkiye'nin FIFA sıralamasındaki yeri de güncellendi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması karşılaşmaları sürüyor. D Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, ikinci maçında Paraguay'a mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından FIFA ülkeler sıralamasındaki konumu da güncellendi.

TÜRKİYE 10 SIRA GERİLEDİ

Turnuva öncesinde FIFA sıralamasında 22. basamakta bulunan Türkiye, Avustralya ve Paraguay karşısında aldığı yenilgilerin ardından 32. sıraya geriledi.

TUNUS DA 13 SIRA GERİLERDİ

A Milli Takım, listede en fazla gerileyen ikinci ülke oldu. Turnuvada iki mağlubiyet alarak elenen Tunus ise 13 sıra düşerek en fazla gerileyen takım olarak kayıtlara geçti.

MİLLİLER CUMA GÜNÜ ABD İLE OYNAYACAK

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-ABD mücadelesi 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te oynanacak.