Limonatayı yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Acılaşmasını önlemek için bunu yapın!

Ben bazen içine birkaç dal taze nane, bazen bir tutam taze fesleğen, bazen de birkaç ince dilim salatalık ekliyorum. Hatta misafir sofralarında birkaç adet dondurulmuş böğürtlen ya da çilek atınca sürahi adeta bir yaz tablosuna dönüşüyor. Limonata hazırlarken son bir küçük sır daha paylaşayım: Eğer biraz maden suyu eklerseniz içeceğiniz çok daha canlı ve hafif köpüklü bir hâl alır. Özellikle kalabalık davetlerde bu dokunuş misafirlerden tam not alıyor. Benim için limonata sadece serinleten bir içecek değil, çocukluğumun sesi, yaz tatillerinin kokusu ve aile sofralarının ortak anısıdır. Bazen bir bardak limonata içerken insanın içi de ferahlıyor; sanki telaş biraz azalıyor, zaman biraz yavaşlıyor. Belki de yazın gerçek tarifi tam olarak budur: Birkaç limon, biraz buz, bolca sevgi ve paylaşmaya değer güzel anılar…