  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kabustan uyanın: Evdeki pirelere elveda! Kimyasal kullanmadan doğal yollarla... Yunan adaları alev alev! Halk kaçacak yer arıyor Sebebini uzmanlar açıkladı! Ayak ağrısı neden olur? İşte duyanları şoke edecek o yönem: Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş Ankara'da ilginç dava: Robot süpürge mahkemeye damga vurdu! Galatasaray'ın Gül'ü Deniz: A Bola son durumu yazdı! Bu baba takımlara karşı ne yapacağız? Fransa, İtalya ve Belçika'yla oynayacağız! 'Terörsüz Türkiye' çatısı altında Doğu Anadolu PalanExtreme ile spora doyacak
Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
Limonatayı yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Acılaşmasını önlemek için bunu yapın!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Limonatayı yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Acılaşmasını önlemek için bunu yapın!

Limonatayı yıllardır yanlış yapıyor ve içiyormuşuz...

#1
Foto - Limonatayı yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Acılaşmasını önlemek için bunu yapın!

Yaz aylarının vazgeçilmez içeceklerinden limonata, ferahlatıcı tadıyla sofraların baş köşesinde yer alıyor. Ancak çoğumuz limonatayı hazırlarken farkında olmadan lezzetini olumsuz etkileyen bir hata yapıyor. Oysa doğru yöntemlerle hazırlanan ev yapımı limonata hem daha aromatik hem de çok daha lezzetli bir hale geliyor.

#2
Foto - Limonatayı yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Acılaşmasını önlemek için bunu yapın!

Yazın benim için resmi olarak başladığı gün, mutfağın tezgahına ilk limonlar dizildiği ve limonata yapmanı zamanının geldiği gündür. İyi bir limonatanın sırrı sadece limon suyunda değil, kabuğunda saklıdır.

#3
Foto - Limonatayı yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Acılaşmasını önlemek için bunu yapın!

Çünkü o mis gibi aromayı veren şey, limonun sarı kısmındaki doğal yağlardır.

#4
Foto - Limonatayı yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Acılaşmasını önlemek için bunu yapın!

Ancak dikkat! Rendelerken beyaz kısma inerseniz içeceğiniz acılaşabilir. Bir diğer püf noktası ise limonları sıkmadan önce birkaç dakika avuç içinde yuvarlamak. Bu küçük hareket, içindeki suyun daha kolay çıkmasını sağlar. Şeker konusunda da aceleci olmamak gerekir.

#5
Foto - Limonatayı yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Acılaşmasını önlemek için bunu yapın!

Toz şekeri doğrudan soğuk suya eklemek yerine önce limon kabuğu rendesiyle ovuşturursanız adeta doğal bir limon şekeri elde edersiniz. Limon, C vitamini yönünden zengin bir meyvedir ve bağışıklık sisteminin normal fonksiyonlarına katkıda bulunur.

#6
Foto - Limonatayı yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Acılaşmasını önlemek için bunu yapın!

İçerdiği antioksidan bileşenler sayesinde dengeli beslenmenin bir parçası olarak değerlidir. Elbette tek başına mucizevi bir besin değildir ama yazın yeterli sıvı alımını destekleyen ferah bir alternatif olabilir. Ev yapımı limonatanın en güzel yanı ise içine ne koyduğunuzu tam olarak bilmenizdir.

#7
Foto - Limonatayı yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Acılaşmasını önlemek için bunu yapın!

Ben bazen içine birkaç dal taze nane, bazen bir tutam taze fesleğen, bazen de birkaç ince dilim salatalık ekliyorum. Hatta misafir sofralarında birkaç adet dondurulmuş böğürtlen ya da çilek atınca sürahi adeta bir yaz tablosuna dönüşüyor. Limonata hazırlarken son bir küçük sır daha paylaşayım: Eğer biraz maden suyu eklerseniz içeceğiniz çok daha canlı ve hafif köpüklü bir hâl alır. Özellikle kalabalık davetlerde bu dokunuş misafirlerden tam not alıyor. Benim için limonata sadece serinleten bir içecek değil, çocukluğumun sesi, yaz tatillerinin kokusu ve aile sofralarının ortak anısıdır. Bazen bir bardak limonata içerken insanın içi de ferahlıyor; sanki telaş biraz azalıyor, zaman biraz yavaşlıyor. Belki de yazın gerçek tarifi tam olarak budur: Birkaç limon, biraz buz, bolca sevgi ve paylaşmaya değer güzel anılar…

#8
Foto - Limonatayı yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Acılaşmasını önlemek için bunu yapın!

Limonata sandığımızdan çok daha eski bir içecek. Tarihçiler, limon ve şekerle hazırlanan serinletici içeceklerin kökenini Orta Çağ'a, özellikle de Mısır ve Doğu Akdeniz coğrafyasına kadar götürüyor. 10. ve 11. yüzyıllarda Kahire'de limon suyu ve şekerle hazırlanan içeceklerin satıldığı, hatta ticaretinin yapıldığına dair kayıtlar bulunuyor. Akdeniz'de limon yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasıyla birlikte limonata zaman içinde İtalya, Fransa ve İspanya'ya ulaştı. Yaz aylarında serinlemek için hazırlanan bu ferah içecek, kısa sürede Avrupa saraylarının da gözdesi oldu. Özellikle 17. yüzyılda Paris sokaklarında limonata satan seyyar satıcılar, bu içeceğin ününü daha da artırdı. Osmanlı mutfağında ise limonata; şerbet kültürünün yanında kendine özel bir yer edindi. Özellikle yaz aylarında konaklarda ve misafir ağırlamalarında, buzla soğutulmuş limonata ikram etmek zarif bir gelenek olarak görülüyordu.

#9
Foto - Limonatayı yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Acılaşmasını önlemek için bunu yapın!

Cumhuriyet döneminde ise ev tipi buzdolaplarının yaygınlaşmasıyla birlikte limonata neredeyse her evin yaz klasiğine dönüştü. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde farklı yorumlarıyla karşımıza çıkıyor. Kimi bal ile tatlandırıyor, kimi içine lavanta, zencefil ya da nane ekliyor. Ancak bana göre en güzeli hâlâ anne tarifidir: Taze sıkılmış limon, biraz şeker, bol buz ve sevgiyle karıştırılmış kocaman bir sürahi… Çünkü bazı tariflerin asıl malzemesi, yıllar geçse de değişmeyen güzel hatıralardır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Hakan Fidan Mısır yolcusu
Dünya

Bakan Hakan Fidan Mısır yolcusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı’na katılmak üzere Mısır’a gidiy..
Erdoğan'dan Yücel Paşmakçı için taziye mesajı
Gündem

Erdoğan'dan Yücel Paşmakçı için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı.

Laikçi tetikçiler iftira atmıştı! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca hastaneye kaldırıldı
Gündem

Laikçi tetikçiler iftira atmıştı! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca hastaneye kaldırıldı

Psikolojisi bozuk kızının attığı iftira ve seküler bağnazların kışkırtmalarıyla 3 buçuk senesini hapiste geçiren Hiranur Vakfı Kurucusu Yusu..
Laik atak geçirip hafızlık törenine saldırdılar!
Gündem

Laik atak geçirip hafızlık törenine saldırdılar!

Medreselerde düzenlenen icazet törenleri laik kesimi çıldırtmaya devam ediyor. Son olarak Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, yaptığı son a..
Trump'tan savaştaki ülke için iğrenç yorum! "Kadınları hariç hayranı değilim"
Dünya

Trump'tan savaştaki ülke için iğrenç yorum! "Kadınları hariç hayranı değilim"

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya yönelik politikaları ve Kiev yönetimiyle ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, “..
İsrail askeri öldürüldü
Dünya

İsrail askeri öldürüldü

Terör devleti İsrail'in soykırımcı ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarda 1 askerinin öldüğünü açıkladı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23