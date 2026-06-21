Katar'dan Trump'a 400 milyon dolarlık hediye!

ABD Başkanı Donald Trump, Andrews Müşterek Hava Üssü’nde düzenlenen törende, Katar tarafından bağışlanan ve modernizasyon çalışmalarının ardından başkanlık uçağı olarak hizmete alınan Boeing 747’yi tanıttı.

Katar'dan Donald Trump'a cömert teklif...

Katar geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Donald Trump'a oldukça cömert bir teklifte bulunmuş ve bu teklif, günlerce konuşulmuştu.

Katar Kraliyet Ailesi, Trump'a mevcut Air Force One uçağının yerine kullanılmak üzere lüks bir özel jet hediye etmeyi teklif etti.

Katar'ın teklif ettiği bu özel jet ise tam donanımlı ve oldukça lüks.

Özel olarak tasarlanan Boeing 747 uçağında bir ana yatak odası, bir misafir yatak odası, duşlu iki tam banyo, dokuz küçük tuvalet, beş küçük mutfak ve özel bir ofis bulunuyor.

TRUMP TESLİM ALDI

ABD Başkanı Trump, Andrews Müşterek Hava Üssü'nde düzenlenen törende konuştu ve hediyeyi teslim aldı.

DIŞ TASARIMI YENİLENDİ

Trump, uçağın dış tasarımında da değişikliğe gitti.

Kennedy döneminden bu yana kullanılan açık mavi renk düzeni kaldırılarak daha koyu kırmızı ve mavi tonları tercih edildi.

Boya tasarımına ayrıca dalgalanan Amerikan bayrağını andıran yeni detaylar eklendi.

"DÜNYANIN EN LÜKS UÇAĞI"

Trump, "dünyanın en lüks uçağı" olarak nitelediği yeni Boeing 747'nin "eşi benzeri olmayan" iletişim sistemlerine ve son teknoloji savunma teçhizatına sahip olduğunu dile getirdi.

UÇAN SARAY

Uçağın 10 ay gibi kısa bir sürede "uçan Beyaz Saray"a dönüştürüldüğünü belirten Trump, projede görev alan yaklaşık 250 kişiye teşekkür etti.

Başkan Trump, yeni Air Force One'ın, başkent Washington’da, ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamalarında çok sayıda savaş uçağının eşlik edeceği büyük bir hava gösterisine öncülük edeceğini aktardı.

BASIN MENSUPLARINA UÇAK TURU

Trump, hafta sonunu geçirmek üzere Maryland'deki Camp David'e gitmeden önce, kendisini takip eden basın mensuplarını yeni uçağı gezmeye davet etti.

400 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki Boeing 747-8 tipi uçak, "gökyüzündeki saray"lakabıyla anılıyor.

"TÜRKİYE'YE BUNUNLA GİDECEĞİM!"

Trump, yeni başkanlık uçağını kısa süre içinde uluslararası seyahatlerde kullanmaya başlayacağını söyledi.

ABD Başkanı, gelecek ay düzenlenecek NATO Zirvesi için Türkiye'ye bu uçakla geleceğini açıkladı.