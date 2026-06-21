Sebebini uzmanlar açıkladı! Ayak ağrısı neden olur?
Gün boyu vücudun yükünü taşıyan ayaklarda meydana gelen ağrılar, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek hareket kabiliyetini azaltabiliyor. Uygun olmayan ayakkabı kullanımı, düz tabanlık, topuk dikeni ve fazla kilo gibi faktörler ayak ağrılarının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Uzmanlar, uzun süre devam eden ağrıların bazı kronik rahatsızlıkların habercisi olabileceğine dikkat çekerken, erken teşhis ve doğru tedavinin önemine işaret ediyor. Ayak sağlığını korumada doğru ayakkabı tercihi ve düzenli egzersiz önemli rol oynuyor.