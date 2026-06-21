Sebebini uzmanlar açıkladı! Ayak ağrısı neden olur?

DOĞRU BAKIM VE HİJYEN Ayak ağrılarının bir diğer gizli sebebi ise gözden kaçırılan cilt ve tırnak problemleridir. Yanlış kesilen ayak tırnakları zamanla ete batarak yürüme esnasında çok şiddetli acılara neden olur. Ayak tabanında oluşan sert nasırlar da basma esnasında adeta bir çivi gibi içeri batma hissi yaratır. Düzenli olarak ayakları nemlendirmek ve tırnakları düz bir hat şeklinde kesmek bu sorunları engeller. Temiz ve kuru tutulan ayaklarda mantar gibi enfeksiyon riski azaldığından konforlu bir yürüyüş sağlanır.