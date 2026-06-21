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Gündem ‘Eşimi rahatsız ettin’ dedi kurşun yağdırdı! Kemerini çıkarıp ölmesin diye turnike yaptı!
Gündem

‘Eşimi rahatsız ettin’ dedi kurşun yağdırdı! Kemerini çıkarıp ölmesin diye turnike yaptı!

Yeniakit Publisher
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eşini takip ederek rahatsız ettiğini iddia ettiği kişiyi tabancayla bacaklarından defalarca vurarak yaralayan şüpheli, vurduğu şahıs ölmesin diye bu kez kemerini çıkarıp kanı durdurmak için turnike yaptı.

Sakarya’da yaşayan A.A., (53), karısını takip edip rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı H.Y. (54) isimli şahsı Çark Caddesi Doktor Kamil Sokak'ta iki bacağından defalarca vurarak yaraladı. Olayın ardından vurduğu şahsa kendi kemeri ile turnike yaptığı öğrenilen A.A., kısa süre sonra suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sokak ortasında yaşanan dehşet anları ise çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayıtlarda; şahıslar arasındaki tartışma, A.A.'nın belinden çıkardığı silahla ateş etmesi, yaralının yere yığılması ve ardından ekipler ile vatandaşların yaralıya müdahale ettiği anlar yer aldı.

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