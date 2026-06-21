İşte duyanları şoke edecek o yönem: Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş

Gece boyunca kullanmak isteyenler ise torbayı yatağın ayak ucuna veya yastığın yakınına koyabilir. Eğer doğrudan ten üzerinde fazla soğuk hissedilirse, ince bir havlu ya da yastık kılıfına sarılması tavsiye ediliyor. Bazı kişiler sıcak su torbasını kısa süreliğine buzluğa koymayı tercih etse de bu yöntem dikkatli olmayı da beraberinde getiriyor. Donan su genleşebileceği için torbada çatlama veya sızıntı riski oluşturabiliyor. Bu nedenle buzlukta uzun süre bekletilmemesi ve içine tamamen su konulmaması öneriliyor.