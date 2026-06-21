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Yunan adaları alev alev! Halk kaçacak yer arıyor Sebebini uzmanlar açıkladı! Ayak ağrısı neden olur? İşte duyanları şoke edecek o yönem: Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş Ankara'da ilginç dava: Robot süpürge mahkemeye damga vurdu! Galatasaray'ın Gül'ü Deniz: A Bola son durumu yazdı! Bu baba takımlara karşı ne yapacağız? Fransa, İtalya ve Belçika'yla oynayacağız! 'Terörsüz Türkiye' çatısı altında Doğu Anadolu PalanExtreme ile spora doyacak Hakan Safi anlaşmıştı... Fenerbahçe'de Greenwood işi ciddiye bindi! Fark 10 milyon euro
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İşte duyanları şoke edecek o yönem: Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş

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İşte duyanları şoke edecek o yönem: Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş

Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basit...

#1
Foto - İşte duyanları şoke edecek o yönem: Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş

Yaz sıcakları etkisini artırırken evin içerisinde serin kalmak her an kolay olmayabiliyor. Ancak uzmanların önerdiği ve etkisiyle şaşırtacak olan bu yöntem, vantilatör ve klima gibi soğutucuları adeta solluyor! İşte detaylar…

#2
Foto - İşte duyanları şoke edecek o yönem: Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş

Pek çok kişi sıcak havaya karşı çözümü vantilatör veya klima kullanmakta arasa da, uzmanlara göre bu cihazlar aslında ortamın sıcaklığını tamamen düşürmek yerine havayı hareket ettiriyor.

#3
Foto - İşte duyanları şoke edecek o yönem: Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş

Isıtma uzmanı John Lawless, yaz aylarında serinlemek için şaşırtıcı ama oldukça basit bir yöntem öneriyor: Sıcak su torbası kullanmak.

#4
Foto - İşte duyanları şoke edecek o yönem: Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş

İlk duyulduğunda kulağa garip gelse de sıcak su torbaları, doğru şekilde kullanıldığında yazın da oldukça iş görüyor.

#5
Foto - İşte duyanları şoke edecek o yönem: Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş

Bunun sebebi ise iyi bir yalıtkan olmalarından kaynaklanıyor. İçerisine sıcak su yerine soğuk su doldurulan sıcak su torbası, vücuttaki ısıyı çekerek serinleme hissi oluşturuyor.

#6
Foto - İşte duyanları şoke edecek o yönem: Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş

Lawless, "Sıcak su torbaları aslında iyi yalıtkandır. Bu nedenle yılın her döneminde sıcak veya soğuk şekilde kullanılabilirler" diyor.

#7
Foto - İşte duyanları şoke edecek o yönem: Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş

Özellikle gece uyurken yatağın serin kalması için sıcak su torbasının içerisine soğuk su ya da buz konularak çarşafların altına veya yanına yerleştirilmesi öneriliyor.

#8
Foto - İşte duyanları şoke edecek o yönem: Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş

Böylece yatağa girildiğinde sıcak ve rahatsız edici bir ortam yerine daha serin bir yüzeyle karşılaşmak mümkün oluyor.

#9
Foto - İşte duyanları şoke edecek o yönem: Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş

Sıcak su torbasını birkaç buz küpü, kırılmış buz veya buzdolabından alınmış soğuk su ile doldurmak yeterlidir. Daha hızlı etki etmesi için boyun, bilek veya ayak bileği gibi nabız noktalarına temas ettirebilirsiniz.

#10
Foto - İşte duyanları şoke edecek o yönem: Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş

Gece boyunca kullanmak isteyenler ise torbayı yatağın ayak ucuna veya yastığın yakınına koyabilir. Eğer doğrudan ten üzerinde fazla soğuk hissedilirse, ince bir havlu ya da yastık kılıfına sarılması tavsiye ediliyor. Bazı kişiler sıcak su torbasını kısa süreliğine buzluğa koymayı tercih etse de bu yöntem dikkatli olmayı da beraberinde getiriyor. Donan su genleşebileceği için torbada çatlama veya sızıntı riski oluşturabiliyor. Bu nedenle buzlukta uzun süre bekletilmemesi ve içine tamamen su konulmaması öneriliyor.

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