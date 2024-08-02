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Gündem Şehit Haniye'ye son görev! Türkiye'den üst düzey katılım
Gündem

Şehit Haniye'ye son görev! Türkiye'den üst düzey katılım

Yeniakit Publisher
2024-08-02 11:40:00 - 2024-08-02 11:40:21

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığındaki heyet, Tahran'da kaldığı otelde katil İsrail'in suikastı sonucu şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye'nin cenaze törenine katılmak üzere Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığındaki heyet, İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin cenaze törenine katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya gitti.

Haniye Doha'da toprağa verilecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile milletvekillerini Doha Eski Havalimanında Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı. İsmail Haniye’nin için cuma namazını müteakip Doha’daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisinde cenaze töreni düzenlenecek. İslam dünyasından geniş katılım beklenen cenaze töreninin ardından Haniye’nin naaşı Doha'da toprağa verilecek.

Törene Kurtulmuş’un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da katılacak.

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Yorumlar

Hamdi.

Allah rahmet eylesin, günahlarını affetsin. Ama şehitlik payesini kim veriyor.....

ömer

tüm millete milli yas ilan ediliyor..
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