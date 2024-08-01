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Dünya Şehit Haniye'nin naaşının fotoğrafı paylaşıldı
Dünya

Şehit Haniye'nin naaşının fotoğrafı paylaşıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-01 01:02:00 -
Şehit Haniye'nin naaşının fotoğrafı paylaşıldı

İran'da katil İsrail'in düzenlediği suikast sonucu şehadete erişen Hamas lideri Haniye ve koruması Vassim Ebu Şaban'a ait naaşların fotoğrafı servis edildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. İsrail, saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında şehit edildiğini doğruladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.

NAAŞININ FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek.

Şehadeti sonrası İsmail Haniye ve koruması Vassim Ebu Şaban'ın naaşları görüntülendi.
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