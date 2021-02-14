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Gündem Şehit er Adil Kavaklı kimdir? Adil Kavaklı nerede şehit oldu?
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Şehit er Adil Kavaklı kimdir? Adil Kavaklı nerede şehit oldu?

Gara’da 13 Türk vatandaşı şehit oldu. Şehit olanlardan 10 kişinin kimlikleri tespit edildi. Şehit olanlardan biri de a er Adil Kavaklı… Peki, Gara’da kaç şehit var? Gara’da şehit olanların isimleri | Adil Kavaklı kim?

Yeniakit Publisher
2021-02-14 19:24:00 -
Şehit er Adil Kavaklı kimdir? Adil Kavaklı nerede şehit oldu?

Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde, alıkonulan 13 Türk vatandaşı şehit edildi. 10 Şubat 2021'de şehit edilen 13 Türk vatandaşının 10'unun kimliği tespit edildi. Şehitlerimizden biri de 2015 yılında kaçırılan er Adil Kavaklı. Peki, Adil Kavaklı kimdir nerelidir?

Şehit er Adil Kavaklı kimdir? Adil Kavaklı nerede şehit oldu?

Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı er Adil Kavaklı, 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıktı ve Tunceli-Pülümür yolunda alıkonuldu.

Gara Şehitleriyle ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, “6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan, Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan, aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün” dedi.

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