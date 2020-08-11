Şehit cenazelerinde gözükmeyen İmamoğlu, HDP'li isme taziyeye gitti
HDP'nin gizli desteğiyle İBB Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın kardeşinin cenaze törenine katıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, annesi vefat eden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın kalp krizi sonucu vefat eden kardeşi Ayşe Sancar'ın cenaze törenine katıldı.
İmamoğlu, cenaze namazı ve taziye fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Şehit cenazelerinde görülmeyen İmamoğlu'nun HDP'li isme taziyeye koşması dikkatlerden kaçmadı.