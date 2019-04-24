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Şehit babasından Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Hainlerin yanında duracaksın, sonra baş sağlığı dileceksin, gelmesin!

Türkiye-Irak sınırında 4 gün önce operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan dört askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin’in babası Doğan Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cenazelerine gelmesini istemediklerini belirterek, “Sen hainlerin yanında duracaksın, sonra geleceksin bana baş sağılığı dileyeceksin” dedi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 22:09
Şehit babasından Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Hainlerin yanında duracaksın, sonra baş sağlığı dileceksin, gelmesin!

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı İzzetin köyünde yaşayan şehit babası Doğan Çetin, “Kılıçdaroğlu’nun kardeşi bile yanında durmuyor biz neden duralım” diyerek, “Türkiye Cumhuriyeti herkesi kabulleniyor. Ben bu bayrağın altında yaşıyorum diyorsa kabulleniyor. İslam’a, Müslümanlara ortamı bozmaya çalışanlara da karşı. Devletimiz milletimiz sağ olsun, vatanımız sağ olsun, ordumuz sağ olsun. Benim 6 tane çocuğum vardı baştan sona 5.'yi feda ettim hepsini de feda etmeye hazırım. Cumhurbaşkanımız ne zaman emrederse hepsi hazır. Kafirler boş durmuyor biz de ona göre her türlü tedbiri alacağız, alıyor da büyüklerimiz bunu düşünüyor. Bizim başka söz söylemeye gerek kalmıyor. Bizim hainlere karşı eyvallah diyecek halimiz yok” şeklinde konuştu.

Hainlerin yanında duracaksın gelip bana baş sağlığı dileceksin! Onları reddetmedikçe gelmesin

Kılıçdaroğlu'nun hainlerin yanında durduğunu iddia eden Çetin, “Gelme dedikleri yerde istenmediği yerde ne işi varmış bunun. Sen hainlerin yanında duracaksın, sonra geleceksin bana baş sağılığı dileyeceksin. Madem kardeşiz yanımda dimdik durması, Türkiye Cumhuriyeti başkomutanının yanında dimdik durması lazım. Yoksa onlara var başsağlığı dile bize gel başsağlığı dile. Onları reddetmedikçe gelmesin. Ya adam seni parçalamaya çalışıyor onların yanında bulunuyorsun. Orada ne işin var senin? Birlik beraberlik lazım, siyasette de birlik lazım. Onlar ayrılık peşinde biz de birlik peşindeyiz” ifadelerini kullandı.

"Ona kardeşi sahip çıkmadı ben ne sahip çıkacağım”

Çetin, "Kılıçdaroğlu’nun bizim cenazemize gelmesini istemiyorum ben, gelmesin. Hainlik yapanların yanından uzak duracak, gelip bir de bana başsağlığı mı dileyecek? Geleceksin başkomutanımızın yanında duracaksın. Ona kardeşi sahip çıkmıyor ben ne sahip çıkacağım Kılıçdaroğlu’na. Aynı anadan doğmuş kardeşi biliyor onun ne olduğunu" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 22:09
  1. Kırıkkale
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. şehit babası Doğan Çetin
  4. CHP

YORUM YAZ

  • YolcuYolcu57 dk önce
    Milletin değerlerine, milli birlik ve beraberlik düşmanlarına olabildiğince hoşgörü sergileyip guzellemeler düzenleri bu milletin asil evlatları tarihin şahitliğinde affetmiyecektir. Asıl yürekli Osman amcanın tepkisi yüce Türk milletinin on yıllarca yutkunmasindan doğan küçük bir sabır taşımasıdır.
  • hercaihercai1 sa önce
    Dogrular gercekleri gizlemez.

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