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Aktüel

Şehit Astsubay Ethem Demirci'nin ailesine şehadet haberi verildi

Yeniakit Publisher
2020-07-12 23:27:22 -
Şehit Astsubay Ethem Demirci'nin ailesine şehadet haberi verildi

İSTANBUL (AA) - Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Astsubay Ethem Demirci'nin (27) Esenyurt'taki ailesine şehadet haberi verildi.

Demirci'nin Osmangazi Mahallesi'ndeki babaevine giden yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.

Şehidin babaevine ve ailenin ikamet ettiği sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Astsubay Ethem Demirci'nin cenazesinin memleketi Samsun'un Havza ilçesine bağlı Ilıca Köyü'nde defnedileceği öğrenildi.

Şehit Ethem Demirci'nin ailesi de Samsun'a hareket etti.


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