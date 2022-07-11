Şehit annesinin feryadı! Kılıçdaroğlu'na veryansın etti

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısının ardından Diyarbakır'da 8 yıl önce Kurban Bayramı'nda et dağıtırken terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledilen Yasin Börü'nün (16) annesi Hatice Börü konuştu.

Hatice Börü; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Düşüncesinden dolayı hiç kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız; Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Börü, "Bir caninin, bir katilin masumlaştırılmaya çalışılması canımı yakıyor. Selahattin Demirtaş'ı oradan çıkarmaya çalışanlara söylüyorum. Benim aklıma kurban denildiğinde Yasin geliyor. Onun uğradığı vahşet kimsenin başına gelmedi" dedi.

Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü, şunları söyledi:

"Selahattin Demirtaş azmettiricidir. Tek Demirtaş değil o partide olan herkes suçludur, katildir benim gözümde. Bir caninin, bir katilin masumlaştırılmaya çalışılması canımı yakıyor. Zaten onlar hiçbir zaman yanımızda olmadı. Kendilerine yakışanı yapıyorlar. Demirtaş'ı oradan çıkarmaya çalışanlara söylüyorum. O istediği zaman evlatlarını görüyor, evlatları onu istediği zaman görüyor. Oysa benim evladım hiçbir zaman gelmeyecek. Benim aklıma kurban denildiğinde Yasin geliyor. Onun uğradığı vahşet kimsenin başına gelmedi."

Yasin'in acısının hiçbir zaman dinmediğini kaydeden Hatice Börü, "Kurban deyince akla adanmışlık gelir. Bizim kurbanımız Yasin oldu. Aklımızdan hiç çıkmıyor. Yarası hiç dinmedi halen kanıyor. Onun uğradığı vahşet kimsenin başına gelmedi. Bir cesede bile yapılmayacak işkenceler yaptılar" ifadelerini kullandı.

Yasin Börü'nün Amca Mustafa Börü de, "Millet ittifakı ya da bir başkası olsun, Allah'ın zalim dediğine mazlum diyemez. Ortada bir mazlum vardır, o da Yasin'dir. Ortada bir zalim vardır, o da Yasin'i hedef gösterenler ve vahşice katledenlerdir. 16 yaşında bir çocuğu hedef gösterdiler. Bunlara insan bile demek zulümdür. Kim onları savunuyorsa, onların mazlum olduğunu söylüyorsa onlardan farkı yoktur" dedi.

Yasin'in insanlık adına çalışırken hedef gösterildiğini vurgulayan Mustafa Börü, "İnsanlar sevinsin diye kurban eti dağıtıyordu. O küçücük yaşıyla. Onu katledenler insaniyete karşı tahammülsüzdür. Vahşi olduklarını gösterdiler. Hedef gösterdiler. Bunlara insan demek bile zulümdür. Zalime mazlum demek ayrı bir zulümdür" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs 2022 tarihinde Van Edremit ilçesindeki otelde CHP'li belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen 'Belediye Başkanları Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a sahip çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu, "Düşüncesinden dolayı hiç kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız; Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" dedi.

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısının ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği olaylarda 2 polis şehit olmuş, 35 kişi de yaşamını yitirmişti.

HDP'nin sosyal medya hesabından, "Şu anda toplantı halinde olan HDP MYK'dan halklarımıza acil çağrı" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarını ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca toplantı sürerken yapılan yazılı açıklamada da uluslararası kurumların, demokratik kitle, emek ve meslek örgütlerinin Kobani'de yaşananlara karşı harekete geçmesi gerektiği belirtilerek, "Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bundan böyle her yer Kobani'dir" denilerek sokak eylemlerine bir kez daha davetiye çıkarıldı.

Aynı gün benzer bir açıklama yapan HDP Kadın Meclisi de terör örgütü YPJ-YPG ile dayanışma gösterilmesini istediği açıklamasında, "Bütün kadınları YPJ-YPG ile, Kobani halkı ile dayanışmaya, Türkiye'nin her yerinde alanlara, sokağa, aktif eylemselliğe çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

HDP Merkez Yürütme Kurulunca 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Aynularab bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6-9 Ekim tarihlerinde barikatlar kurulup yollar kesildi.

Olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildi.

Şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isteyen Yasin Börü ve üç arkadaşı, bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın üçüncü katında linç edildi.

DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla binadan atılan gençlerin cesedine dahi işkence yapıldı. Ahmet Dakak'ın başı taşla ezildi, 16 yaşındaki Börü'nün üzerinden arabayla geçildi. Cesetleri yakılan ve tanınmayacak hale gelen çocuklar, aileleri tarafından güçlükle teşhis edilebildi. Olaylardan şans eseri yaralı kurtulan ve arkadaşlarının vahşice öldürülmesine tanıklık ettiği için psikolojisi bozulan Yusuf Er, Diyarbakır dışındaki bir hastanede tedavi gördü.

Kaynak: Sabah