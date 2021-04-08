Şehit ailelerinden suç duyurusu

Akit’e konuşan Sözen, emekli amirallerin hadlerini ve maksatlarını aştığını belirterek, şunları söyledi: “Biz bu açıklamayı küstahça buluyoruz. Bu apaçık bir muhtıra, üstü kapalı bir darbe çağrısıdır. Türkiye geçmişten beri darbelerin, e-muhtarların ve bu tür bildirilerin sık sık olduğu bir ülke. Bir daha böyle bir şeyler yaşanmaması için kimse kalkıp halkın yüzde 52’sinden oy alan Cumhurbaşkanına had bildirmeye kalkmaması için, milletimize aba altından sopa göstermeye çalışmaması için bu kişiler hakkında gerekli işlemler yapılmalı. Yapılmadığı zaman sonrakiler de güç bulur.

FETÖ ile aynı merkez

Kendilerine ‘Ergenekon ve Balyoz mağduru’ diyorlar. Ama yönetildikleri merkez hep aynı. Bunların yaptığı ile FETÖ’nün yaptığı aynı yola çıkıyor. Bunlardan bugüne kadar gazi ve şehit aileleri yararına bir cümle bile işitmedik. Konfederasyon olarak bireysel suç duyurusunda bulunduk. Bunlar devletimizin ve milletimizin menfaatini düşünmüyorlar. Hukuk önünde hak ettikleri cezayı bulmalılar.”

Lokman Aylar da, tepkisini şöyle dile getirdi: “Bu açıkça bir darbe bildirisidir. Geçmişte ordumuzu emanet ettiğimiz amiraller, anayasamızın ve kanunların verdiği yetkiye dayanarak devletin güvenliğini, hakkını ve hukukunu korumak yerine Türkiye’ye diz çöktürmek isteyen egemen güçlerin uşaklığını yapmaktadırlar. Vesayetçi Türkiye özlemi çeken bu amiraller çok iyi bilmelidirler ki, milletimiz 15 Temmuz’da bütün düşmanlara ve bütün hainlere son sözünü söylemiştir.

Uzaktan kumandalı amiral

Güçlü ve dünya devleti bir Türkiye istemeyen Batılı güçlerin uzaktan kumanda ile yönettiği amiraller grubunun alçak bildirisini okuduktan sonra PKK’nın neden bitmediğini, FETÖ’nün neden bu kadar büyüdüğünü ve neden bunca şehit ve gazi verdiğimizi daha iyi anlıyoruz. Cumhuriyet Başsavcılarını göreve davet ediyoruz; 104 amiral ve onların ipini elinde bulunduranlar hakkında derhal bir soruşturma başlatılmalı.”