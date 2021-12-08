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Aktüel Şehirde kar yağışı!
Aktüel

Şehirde kar yağışı!

Mersin'de, kar yağışının etkili olduğu yaylaların yollarında kar küreme çalışması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 17:20:00 -
Şehirde kar yağışı!

Mersin'de, kar yağışının etkili olduğu yaylaların yollarında kar küreme çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy yaylası ile Değnek, Tırtar ve Sadiye mahallelerinde kar yağışı etkili oldu.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kapanan yollarda kar küreme, buzlanma riski olan yerlerde de tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Ekiplerin, yüksek kesimlerdeki temizlik çalışmaları sürecek.

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