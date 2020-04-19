Şehir hastanesinin yollarını yapamayan İmamoğlu'ndan ilginç iddia! Alay konusu oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı paylaşımda "İş güvenliğini ve sağlık önlemlerini alarak hafta sonu İstanbul'da 500 bin ton asfalt çalışmasıyla önemli tüm yolların bakım ve onarımını gerçekleştirdik" iddiasında bulundu. İmamoğlu'nun bu paylaşımında belirttiği rakamlardaki gariplik dikkatlerden kaçmadı ve İmamoğlu sosyal medyada alay konusu oldu.

Tevfik Göksu: Bunun adı yalan rüzgarı

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yalan Rüzgarı devam ediyor. İBB'nin 1 yıllık asfaltı ortalama 2,5milyon/Ton İBB Başkanı "2 günde 500bin ton" yani 1 yıllık asfaltın 1/5'ini attığını söylüyor. En iyi günde bile 25bin/Ton asfalt atılırken, daha hastane yolunu yapmayan İBB Başkanı yalan rüzgarına devam ediyor."

Başkan Göksu, ayrıca İBB'nin geçmiş yıllarda bulunduğu asfalt çalışma faaliyet raporunu da paylaştı.

Sosyal medyada alay konusu oldu

Şehir hastanesinin yollarını bile 'bütçe yok' diyerek yapmayan İBB Başkanı İmamoğlu teknik olarak imkansız olan bir icraatı gerçekleştirdiğini ileri sürerek sosyal medyada alay konusu oldu.

İmamoğlu'na gelen tepkilerden bazıları da şöyle: