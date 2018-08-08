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Şehidin kanı yerde kalmadı! O terörist öldürüldü!

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinin şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın faili olduğu ortaya çıktı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:00
Şehidin kanı yerde kalmadı! O terörist öldürüldü!

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Temmuz'da İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin ilçesi İlkadım ve Yavruköy kırsal mahallelerinde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Yapılan incelemede teröristlerden birinin Karker Amonos kod adlı S.D olduğu, söz konusu teröristin 18 Eylül 2017'de Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın şehit düştüğü saldırının faili olduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, diğer teröristlerin ise H.Y. ve M.C. olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bölge halkının desteğiyle il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:00
  1. Terörle Mücadele
  2. Mardin Nusaybin terör operasyonu
  3. 3 terörist etkisiz hale getirildi
  4. şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan

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