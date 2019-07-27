Şeftali ve kayısının muhteşem uyumu! | Bu içeceği mutlaka denemelisiniz!

Bunaltıcı yaz aylarında serinlemek için zararlı içeceklere sarılmak yerine, tazecik evde yaptığı limonata ve meyve sularına sarılanlardansanız, bu tarif yüzünüzü güldürecek...

Aromatik kokusu ve farklı tadıyla, denedikten sonra damaklarınızın şenleneceği doğal meyve suyu tarifini kaçırmayın.

Malzemeler

1 kg kayısı

5 adet şeftali

6 yemek kaşığı şeker

4 litre su

yarım çubuk tarçın

2 adet karanfil

Öncelikle şeftali ve kayısıları yıkayıp, çürümüş kısımlarını kesin. Dilerseniz içerisine elma da ekleyebilirsiniz.

Ardından derin bir tencere içerisine meyveleri ve suyu alın. Kaynamaya başladığında şekerini ilave edin. Eğer siz de yapay şeker yerine doğal tatlandırıcıları tercih ediyorsanız, 2 yemek kaşığı kadar stevia şekeri kullanmanız yeterli olacaktır.

Beklemeden hemen karanfil ve çubuk tarçını ekleyin.

15-20 dakika boyunca kaynattıktan sonra soğumasını bekleyin.

Süzerek saklama kaplarınıza alabilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...