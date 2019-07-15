Stevia şekeri | Hiçbir zararı bulunmayan tatlandırıcının faydaları

Doğada bulunan nimetlerin faydalarını kullanmak, belli başlı bazılarıyla sınırlı kalmamak için, birçok bitkiyi keşfetmeli ve araştırmalısınız. Bu zahmete girmek istemeyenler de bu haberi okuyarak, faydalı bitkileri öğenebilirler.

Şekeri bırakmak için alternatif arayıp, esmer şeker tercih ediyorsanız, koca bir yanlışın içerisindesiniz demektir. Çünkü esmer şekerin de beyaz şekerden hiçbir farkı yoktur. Fakat stevia, şekere göre 300 kat fazla tatlandırıcı özelliğe sahiptir. Ayrıca hipertansiyon ve obezite hastalıklarının tedavisinde kullanılmasında hiçbir sorun yoktur.

Şeker, hiçbir fayda ve yarar sağlamamasının yanında, birçok hastalığa sebep olurken; stevia bitkisinin oldukça fazla yararı vardır.

Bilinen hiçbir yan etkisi ve zararı yoktur.

Cildi besler, sıkılaştırır, canlılık verir ve kırışıklıkların giderilmesinde yardımcı olur.

Sivilcelerin giderilmesinde oldukça büyük bir etkiye sahiptir.

Diyabet tedavisinde kullanılır. Şekerin düşmesini sağlar.

Bağırsak temizler ve kabızlık sorununu giderir.

Mide florasını dengeler.

Anksiyete ve depresyonu giderir.

Asit ve alkali dengesini korur.

Eğer şekeri hayatınızdan tamamen uzaklaştırmak istiyor ama alışkanlıklarınız dolayısıyla bırakamıyorsanız, sağlıklı tatlandırıcıları kullanabilirsiniz. Bunlar;

Akçaağaç şurubu

Hurma tozu

Agave şurubu

Stevia

Bal