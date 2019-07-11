Şeker yerine kullanılabilecek sağlıklı tatlandırıcılar

Şekerin son zamanlarda birçok hastalıklara sebep olması sebebiyle yeni alternatifler aranmaya başlandı. Bulunan alternatiflerden biri esmer şeker... Fakat esmer şekerin de beyaz şekerden hiçbir farkı yoktur.

Bu sağlıksız şekerler yerine, doğal tatlandırıcıları kullanarak hayatınıza bir renk katmalısınız.

Akçaağaç şurubu

Cildin onarılmasından, kemikleri güçlendirmeye kadar birçok yararı olan bu tatlı şurup, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Beyaz şeker yerine tercih edilebilecek en güzel alternatiflerin başında geliyor.

Hurma tozu

Hurmanın doğal şekeri sayesinde, beyaz şeker kullanmanıza gerek kalmadan yiyeceklerinizi tatlandırabilirsiniz. Ayrıca hurma şekeri, lif , magnezyum , demir ve vitamin B6 yönünden oldukça zengindir.

Agave şurubu

Akçaağaç şurubu gibi doğal yollarla elde edilen bu şurubun da besleyici özelliğinin yanı sıra, çok az miktarlarda bile, oldukça fazla tat veriyor olması.

Stevia

Bu bitkinin en önemli özellikleri; ağız içi yaralarını iyileştiren, tansiyonu dengeleyen ve sindirim sistemini düzenlemesidir. Doğal bir tatlandırıcı olan steviayı, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Bal

Herkesin de bildiği ve besleyici olan balı, tatlandırıcı olarak kullanabilirsiniz.