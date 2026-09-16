Seferihisar Belediyesine rüşvet operasyonu: Çok sayıda zanlı tutuklandı

CHP’li Seferihisar Belediyesinde inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği, belediye bünyesindeki ihalelerde ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığına yönelik tespitler üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 29'u tutuklandı, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

OPERASYON HAKKINDA

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince, belediyede inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği, belediye bünyesindeki ihalelerde ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığına yönelik tespitler üzerine, aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 48 zanlının yakalanması için 11 Eylül'de operasyon düzenlenmiş, 47 şüpheli yakalanmıştı.