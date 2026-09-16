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Gündem Seferihisar Belediyesine rüşvet operasyonu: Çok sayıda zanlı tutuklandı
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Seferihisar Belediyesine rüşvet operasyonu: Çok sayıda zanlı tutuklandı

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Seferihisar Belediyesine rüşvet operasyonu: Çok sayıda zanlı tutuklandı

İzmir'de CHP’li Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 29'u tutuklandı. 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP’li Seferihisar Belediyesinde inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği, belediye bünyesindeki ihalelerde ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığına yönelik tespitler üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 29'u tutuklandı, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

OPERASYON HAKKINDA

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince, belediyede inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği, belediye bünyesindeki ihalelerde ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığına yönelik tespitler üzerine, aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 48 zanlının yakalanması için 11 Eylül'de operasyon düzenlenmiş, 47 şüpheli yakalanmıştı.

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Yorumlar

Paşalı

Bu nasıl bir zihniyet bu nasıl sistem İstanbul Deniz yemeyen keriz mantığı utanmadan ülke yönetmeye talip bu zavallı aç gözlü tipler
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