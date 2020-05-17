Sefer sayısını azaltmıştı! Yavaş maske dağıtımını da durdurdu

Oğuzhan Gültekin Ankara

Virüs salgınıyla başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye, sosyal hayatta normalleşme sürecine girerken CHP’li birçok belediye bu süreci baltalamak için elinden geleni yapıyor. Salgının Türkiye’de görüldüğü ilk günlerde sosyal mesafenin önemine değinilmesine rağmen toplu taşıma araçlarının seferlerini azaltarak işine gitmek zorunda olan insanları üst üste bindiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de normalleşme adımlarından dolayı maskelerin piyasadan temin edildiğini bahane ederek toplu taşıma araçlarında maske dağıtımını durdurdu. Vatandaşlar ise uygulamaya tepki gösterdiler...

Maske vermeyip otobüsten indirdiler

Otobüse binmek istediğini ancak maskesi olmadığı için içeri alınmadığını söyleyen Murat Kıraç, şunları söyledi: “Sabah işe giderken maskem vardı. İşten çıktıktan sonra yedek maskemin iplerinin kopmuş olduğunu gördüm. Otobüsten alırım diye düşündüm ancak şoför bana maske vermek yerine aşağı indirdi. Bir de alay eder gibi ‘Artık kendi maskenizi kendiniz tedarik edeceksiniz. Her yerde ücretli maske satılıyor’ dedi. Saatlerdir otobüs bekliyorum burda. Hiçbir şoför beni almadı. Ben de mecburen kutuyla maske aldım. Maskelerin piyasada satılmasını bahane etmeleri çok garibime gitti. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşa hizmet etmek zorundalar. Maskeler parayla satılıyor diye dağıtımı durdurmak nasıl bir hizmet anlayışıdır ben anlamadım.”

Vatandaşa hizmet değil eziyet

CHP’li belediyenin hizmet şeklinin vatandaşa eziyet etmek olduğunu dile getiren Hakan Ballı ise, şunları söyledi: “Salgın ilk Türkiye’ye geldiğinde devletin aldığı önlemler doğrultusunda sosyal mesafe vurgusu yapıldı, millete evlerinde kalma çağrısı yapıldı. Millet evinde kalınca otobüslerin dolmadığını bu yüzden EGO’nun zarar ettiğini söyleyerek seferleri azalttılar. Bu sefer de milleti üst üste bindirdiler. Belki de Ankara’da salgının bu kadar yayılması bu mantık yüzünden oldu. Şimdi de ‘Ülke normale dönmeye başladı. Maskeler satılmaya başladı’ diyerek otobüslerde dağıtılan maskeleri dağıtmaktan vazgeçtiler. Bu hizmet etmek değil, eziyet etmektir. Bunlar kimin parasını kimden esirgiyorlar?”