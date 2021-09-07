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İSLAM Sefer ayında okunacak dua | Sefer ayı duası
İSLAM

Sefer ayında okunacak dua | Sefer ayı duası

Sefer ayı ne zaman başlayacak? Muharrem ayının ardından başlayacak olan safer ayı öncesinde pek çok kişi hangi duaların, tespihlerin çekilmesi gerektiğini araştırıyor. Peki, sefer ayında hangi dualar okunur?

Yeniakit Publisher
2021-09-07 20:08:00 -
Sefer ayında okunacak dua | Sefer ayı duası

Muharrem ayının ardından başlayacak olan safer ayında hangi ibadetlerin yapılacağı merak ediliyor. Peki, safer ayına özel bir dua var mı?

Sefer ayında okunacak dua | Sefer ayı duası

Safer ayı 8 Eylül Çarşamba günü başlayacak. 8 Eylül'de başlayacak olan safer ayı 6 Ekim 2021'de sona erecek.

Pek çok kişi safer ayında yapılacak ibadetlerin neler olduğunu araştırıyor. Safer ayına özgü bir dua bulunmuyor. Bu sebeple her zaman yapılan ibadetlere devam edilip, bol bol Kur-an okunmalı.

Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka verilmeli ve salavatlar ile meşgul olunmalıdır. Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namaz mevcuttu.

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Safer ayı uğursuz söylentisi doğru mu? Safer ayına neden uğursuz deniyor?

İSLAM

Safer ayı uğursuz söylentisi doğru mu? Safer ayına neden uğursuz deniyor?

 

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