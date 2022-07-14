Sefasını Ekrem sürüyor cefasını devlet çekiyor!

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Sağanak yağışın ardından yaşanan dere taşkınlarıyla İstanbul 10 Temmuz’da sele teslim olurken, aradan 4 gün geçmesine rağmen şehir hâlâ belediye başkansız durumda.

İstanbul başsız

Sel nedeniyle evleri balçıkların kapladığı, sokakların moloz yığınlarıyla dolduğu, kaldırımların büyük hasar gördüğü megakent İstanbul’un birçok noktasında hasar giderme çalışmaları Vali Ali Yerlikaya koordinesinde devam ederken esas vazifeli isim olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise hâlâ tatilini bitirip şehre gelmedi. İstanbul’u çamura saplayan selin yaşandığı gün Muğla Fethiye’de tatil yapan İmamoğlu’nun İstanbul’a dönmek yerine önce Göçek’e, ardından Bodrum’a geçiş yaptığı öğrenildi. Tatilde gününü gün eden İmamoğlu’nun İstanbul’daki felaketi umursamadığını kaydeden siyasiler ve yazarlar, her fırsatta “Erdoğan beni görevden alabilir” diye algı oluşturan İmamoğlu’nun zaten görev yapmadığını ve İstanbul’da adeta fiili kayyım yönetiminin bulunduğunu söyledi.

Gökkuş: Ne iş yapıyor ne tatilini bölüyor

Gazetemiz Akit’e konuşan İBB Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, “Bizim belediye başkanımız tatili çok seviyor. Her ne hikmetse İstanbul ne zaman felaketle karşılaşsa o tatilde oluyor. 10 Temmuz’daki olayla ilgili İmamoğlu yağışın olacağını bildiğini ve gece saatlerinden itibaren çalışmaları koordine ettiğini söylüyor. Nereden koordine etmiş? Tatil yaptığı Fethiye’den. Vatandaşlar belediye başkanını bu tür durumlarda yanında görmek ister. Belediyenin AK Parti zamanında kurulan mekanizması zaten tıkır tıkır işler, başkansız da devam eder. Ama başkanla birlikte işler daha iyi koordine edilir” dedi.

İBB Meclis Üyesi Gökkuş, “Kaldı ki 2020 yılında da Esenyurt’ta aynı bölgede sel baskını oldu ve o bölgede dere ıslah çalışması yapılmak üzere İmamoğlu ‘2021 yazına kadar bu işi çözeceğiz’ demişti. Ancak gördüğümüz kadarıyla bilimsel verilere uygun bir ıslah çalışması yapılmamış. Bu çalışma gerçekleştirilmediği için ikinci sel baskını meydana geliyor. Belediye başkanı iş yapmaktan ziyade bahane uydurma durumu var. Eğer İmamoğlu orada olsaydı yapılamayan ıslah çalışmasını da görür, daha ciddi tedbirler alınması gerektiğini görürdü. Ancak sorunları uzaktan kumandayla çözmeye çalıştıkları için bu tür sorunlar çözülemiyor” sözlerini sarf etti.

İmamoğlu'nun 'uzun tatil' zamanı geliyor

Herkesin tatil hakkı olduğunu belirten Gökkuş, “Ancak yağmurun aşırı şekilde yağacağını AFAD ve Meteoroloji bildirmesine rağmen, ciddi derecede sel baskını riski bulunmasına rağmen siz görevinizin başında olmayıp tatil yapıyorsunuz. Üstelik günlerdir şehre dönmüyorsunuz da. İstanbul şu anda Allah’a emanettir” şeklinde konuştu.

Gökkuş, “Tatil İmamoğlu’na yakışıyor. Onu biz inşallah 2024’te uzun bir tatile çıkaracağız. İstanbul da tekrar hizmete ve kendisine yakışan başkana yeniden kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.

İlhaner: Sanki şehri kayyım yönetiyor

Gazeteci Yazar Galip İlhaner, “İstanbul’a sanki fiilen kayyım atanmış gibi bütün işlere mülki idare amirleri koşuyor. Ekrem İmamoğlu ise ya yurt dışında, ya elçilerle gizli görüşmelerde, ya da tatilde” dedi. İlhaner, “İBB’yi zaten dış güçlerin kayyımı gibi yöneten İmamoğlu, cumhurbaşkanı olarak Türkiye genelinde kayyımlık yapmak istiyor. Yaptığı bütün çalışmalar cumhurbaşkanı adayı olmak için. Başka hiçbir şey umurunda değil. İmamoğlu adeta ‘ya beni Cumhurbaşkanı adayı yaparsınız ya da CHP’yi bitiririm’ diyor. Cumhurbaşkanı adayı gösterilmezse, Millet İttifakı adayının kaybetmesi için de her şeyi yapacak” ifadelerini kullandı.

CHP’ye de yük

İlhaner, şöyle devam etti: “İmamoğlu görevden alınarak mağdur bir pozisyona gelmek istiyor. Görevden alınmak ve yargılanmak için de her şeyi yapacak. Cumhurbaşkanı adayı gösterilmezse, ya bir parti kuracak ya da CHP’nin başına geçmeye çalışacak. İmamoğlu artık CHP’ye de yük haline gelmiştir.”

İstanbul'u sanki kayyım yönetiyor!

İBB Başkanlığını ele geçirdiği günden beri “nimet” dediği İstanbul’da hizmet namına hiçbir icraatı bulunmayan CHP’li Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Rumeli Hisarı’nda kendisine saray gibi bir lojman inşa ettirdi. Şehrin trafik sorununu çözemeyen İmamoğlu, kendi trafik sorununu ise belediyenin teknesini şahsına tahsis ederek çözdü.

İmamoğlu, İBB’ye ait ‘Çevre 1’ isimli tekne ile göreve geldiğinden bu yana 256 kez işe gidip geldiği ve toplam yakıt masrafı olarak 1 milyon 612 bin 800 lirayı İBB’ye fatura etti. İmamoğlu, sefasını sürdüğü İstanbul’un afet günlerinde ise şehirde bulunmuyor.

17 Ağustos 2019’da İstanbul’da tesirli olan yağış sonrasında Eminönü ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçe sel sularının altında kalırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Bodrum’da tatil yapıyordu. Tepkiler üzere selden 1 gün İstanbul’a gelen İmamoğlu, 3 saat sonra ilk uçakla Bodrum tatiline geri dönmüştü.

24 Ocak 2020’de Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem sonrasında bölgeyi ziyaret etmek için yola çıkan İmamoğlu, 20 dakika durduğu Elazığ’daki incelemelerinin hemen ardından soluğu Erzurum’un kış tatil bölgesi olan Palandöken’de aldı ve ailesiyle kayak yaptı.

24 Ocak 2022’de İstanbul’da haftalar öncesinden uyarısı yapılan kar yağışı ile şehir bir günde buz devrine dönerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbullunun yardım beklediği saatlerde İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Sarıyer Rumeli Kavağı’ndaki Balıkçı Kahraman adlı mekanda rakı balık keyfi yaptı.

10 Temmuz 2022’de Meteoroloji ve AFAD’ın sel uyarısı sonrası yağan yağmur ile İstanbul’da Esenyurt, Sarıyer ve Beykoz sel sularıyla doldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu dakikalarda Fethiye Faralya’da tatildeydi. İmamoğlu daha sonra şehre dönmek yerine Datça ve Bodrum’a geçerek tatilini sürdürdü.

Sel felaketi yaşanan İstanbul’un birçok noktasında hasar giderme çalışmaları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun denetimi ve Vali Ali Yerlikaya’nın koordinesinde devam ederken esas vazifeli isim olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hala tatilini bitirip şehre gelmedi.