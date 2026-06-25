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Gündem CHP’li başkan yardımcısının odasından çıktı: İşte ruhsatsız silahın belgesi
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CHP’li başkan yardımcısının odasından çıktı: İşte ruhsatsız silahın belgesi

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CHP’li başkan yardımcısının odasından çıktı: İşte ruhsatsız silahın belgesi

İzmir'de yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen 3'üncü dalga operasyonda 24 kişi gözaltına alınırken, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut'un makam odasında yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından ele geçirilen silaha derhal el konularak durum tutanak altına alındı.

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde gerçekleştiği ileri sürülen ve rüşvet olarak değerlendirilen bir para transferi iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada 3'üncü dalga operasyon için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyon kapsamında, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu toplam 24 şüpheli güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin adreslerinde ve makamlarında detaylı aramalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut'un makam odasında yapılan aramalarda ruhsatsız bir tabanca bulundu.

Polis ekipleri tarafından ele geçirilen silaha derhal el konularak durum tutanak altına alındı.

Gözaltına alınan 24 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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