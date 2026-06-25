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Dünya ABD’li kaynaklardan Hürmüz iddiası: Geçiş ücreti olmayacak
Dünya

ABD’li kaynaklardan Hürmüz iddiası: Geçiş ücreti olmayacak

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ABD’li kaynaklardan Hürmüz iddiası: Geçiş ücreti olmayacak

ABD kaynaklarına göre Hürmüz Boğazı'ndan geçişin ücretli olmayacağı ifade edildi. İran’dan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Hürmüz Boğazı üzerindeki ABD-İran çekişmesi sürerken ABD kaynaklarından dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Washington cephesi Hürmüz'den geçişin ücretsiz olacağını açıkladı.

Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in doğrudan İran’ı hedef alan askeri saldırılarıyla fitili ateşleyen küresel kriz, artık kritik bir diplomatik viraja girdi. İran'ın misilleme saldırıları ve küresel enerji koridorunun şah damarı konumundaki Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı almasının ardından taraflar, İsviçre’nin ev sahipliğinde gizli ve hassas bir müzakere masasında bir araya geldi. Washington-Tel Aviv hattında askeri planlamalar devam ederken, İsviçre'deki görüşmelerde tarafların karşılıklı hamleleri uluslararası arenada büyük yankı uyandırmıştı.

Askeri ve diplomatik strateji savaşının gölgesinde geçen görüşmelerde, takvim konuusnda kazanan taraf İran yönetimi oldu. ABD ve İsrail’in sahada yeniden konuşlanmasını, lojistik tahkimat yapmasını ve mühimmat yenilemesini engellemek isteyen İranlı diplomatlar, büyük bir manevra gerçekleştirdi. Washington'ın ısrarla talep ettiği 45 günlük askeri ateşkes süresi, İran’ın diplomatik baskısı sonucu 15 güne indirildi.

Tüm bu gelişmeler ışığında ABD kanadından flaş bir açıklama geldi. ABD’li kaynaklarına göre, Başkan Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçişin ücretli olmayacağını ifade etti.

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Yorumlar

Ahmet

Bu ABD'nin yeni bir oyunu sanki. Hürmüz Boğazı stratejik öneme sahip, enerji akışında önemli bir rol oynuyor. Birdenbire geçiş ücreti yapmayacağım diyorlar, sanki iyi niyetli gibi görünüyor ama batılı emperyalistlerin oyunları hep böyle başlıyor. Gerçekte bu ABD'nin bölgede daha fazla etki sağlamak ve kendi çıkarlarını korumak için bir hamle olabilir. Hürmüz Boğazı'nı kontrol eden ülke, enerji akışını da kontrol eder demektir. Bu konuda dikkatli olmalı, Türk Devleti'miz, ulusal menfaatlerini her zaman gözetmeli. Allah'ım, milletimize düşmanlara karşı güçlü ve haklı olsun diye dua ediyorum.
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