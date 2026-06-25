O fotoğraflar bebeğinizde kalıcı hasarlara yol açabilir!
Sosyal medyada sıkça paylaşılan yenidoğan fotoğrafları, ilk bakışta masum ve sevimli birer anı olarak görülüyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sosyal medyada sıkça paylaşılan yenidoğan fotoğrafları, ilk bakışta masum ve sevimli birer anı olarak görülüyor.
Ancak bu etkileyici karelerin oluşturulması sırasında uygulanan bazı pozlar ve çekim teknikleri, bebeklerin sağlığını ciddi şekilde tehdit edebiliyor. Özellikle son yıllarda popüler hâle gelen yenidoğan fotoğrafçılığında, henüz gelişimini tamamlamamış bir bebeğin doğal olmayan pozisyonlara sokulması kas, eklem ve omurga yapısında kalıcı hasarlara neden olabiliyor. Ayrıca çekimlerde kullanılan flaş ve diğer yapay ışık kaynakları da bebeğin hassas görme sistemini olumsuz etkileyebiliyor. Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Ertural, ailelerin büyük bir heyecanla çektirdiği bebek fotoğraflarının, bilinçsiz uygulamalar nedeniyle sağlık riskine dönüşebileceği konusunda önemli uyarılarda bulundu.
"KURBAĞA POZİSYONU" BEBEĞİNİZE ZARAR VEREBİLİR: Boyun kasları ve kemik yapısı henüz gelişmemiş bebekler, yetişkinlere göre yaralanmalara çok daha açıktır. Yenidoğan döneminde baş kontrolü olmadığı için baş ile boynun birleştiği atlanto-oksipital eklem oldukça dengesizdir. Kurbağa pozisyonundan kaçının: Bebeklerin doğal duruş mekanizmaları uyanıkken ve uyurken farklılık gösterir. Fotoğrafçılar, riskli olan "kurbağa pozisyonu" gibi zorlayıcı şekilleri bebeklere uyku anında çok daha kolay verir ve bu nedenle bebeğin uyumasını beklerler. Kan akışı bozuluyor: Yapılan araştırmalar, uyku sırasında bebeğin boynunun uç noktalara kadar bükülmesinin, beyin sapı dolaşımını sağlayan vertebrobaziler kan akışını bozabileceğini gösteriyor. Bu durum, bebeğin ileriki dönemlerdeki motor gelişimini tehlikeye atabilecek kadar büyük bir risk taşır. Fotoğrafçı seçimine dikkat edin: Erken bebeklik döneminde (ilk 14 gün) bu tür pozisyonların anatomik etkilerini bilmeyen fotoğrafçılara kesinlikle güvenilmemelidir. Eğer çekim yapılacaksa mutlaka insan anatomisi eğitimi almış ve bebek güvenliği konusunda uzmanlaşmış profesyoneller tercih edilmelidir.
YAPAY IŞIK KAYNAKLARI GÖRME YETİSİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR: Çekimler sırasında flaş ve benzeri yoğun yapay ışık kaynaklarının kullanılması önerilmez. Ani ve güçlü ışık patlamaları, gelişimini henüz tamamlamamış olan yenidoğanların retina tabakasını olumsuz etkileyebilir ve görme sağlığı açısından risk oluşturabilir. Yetişkinler, parlak ışığa karşı göz kapaklarını refleks olarak kapatarak kendilerini koruyabilirken, yenidoğanlarda bu koruyucu refleks henüz tam olarak gelişmemiştir. Bu nedenle çekimlerde, bebeğin göz sağlığını korumak adına yalnızca yumuşak ve doğal gün ışığının tercih edilmesi önemlidir.
GÜVENLİ TUTMA VE KUCAKLAMA İÇİN İPUÇLARI: Yenidoğan döneminde bebeğin hareketlerini hatalı şekilde kısıtlamak ya da onu yanlış pozisyonlarda taşımak, ileride ciddi iskelet sistemi sorunlarına yol açabilir. Bebeğinizi hem fotoğraf çekimlerinde hem de günlük yaşamda güvenle kucaklamanız için bazı temel kuralları uygulamak gerekir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23