Gündeme gelen tehlike sonrası o yarış ülkede 'sıcaklık tehlikesi' içeren yarış olarak ilan edildi

Pilotlar soğutma yeleği giymemeyi de tercih edebilirler; ancak bu durumda rekabet avantajı sağlamamaları için araçlarına ekstra ağırlık eklenmesi gerekiyor. Soğutma yelekleri, genellikle glikol gibi bir sıvının kuru buz dolu bir tanktan geçirilip pilotun tulumunun içindeki sisteme pompalanması yöntemiyle çalışıyor. Fakat bu sistemin bazı dezavantajları da mevcut: Pilotun araç içindeki konforunu olumsuz etkileyebiliyor veya kuru buz tükendiğinde sistemin aracın ısısıyla birlikte çalışmaya başlaması gibi sorunlar yaşanabiliyor. Grand Prix Pilotlar Birliği temsilcisi George Russell, geçen yıl Singapur'da zafer kazanırken kullandığı bu sistemi övmüştü: "Herkes yeleği konforlu bulmuyor ama bence zamanla kişisel tercihlere göre ayarlanabilir.” “Konsept oldukça iyi; ? nem oranında ve kokpit ısısının 60 dereceye yaklaştığı yarışlarda araç içi adeta saunaya dönüyor, bu yüzden hepimiz bu sistemi memnuniyetle karşılıyoruz." Ancak Max Verstappen gibi bazı pilotlar, yeleklerin konforsuz ve sorunlu olduğunu savunuyor.