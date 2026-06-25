  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Partili vekil kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı Herkesin beklediği ürün BİM'de! 30 Haziran aktüel ürünleri O fotoğraflar bebeğinizde kalıcı hasarlara yol açabilir! Gündeme gelen tehlike sonrası o yarış ülkede 'sıcaklık tehlikesi' içeren yarış olarak ilan edildi Jet hızında iştahı bıçak gibi kesen formül bulundu! Görenler satın alıyor, denemeye başladılar Arı alerjisi: Bu belirtilerden biri bile varsa dikkat... Çocuklar ve yetişkinler arasındaki farkları anlamak kolay
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Gündeme gelen tehlike sonrası o yarış ülkede 'sıcaklık tehlikesi' içeren yarış olarak ilan edildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gündeme gelen tehlike sonrası o yarış ülkede 'sıcaklık tehlikesi' içeren yarış olarak ilan edildi

Bu hafta sonu düzenlenecek Avusturya Grand Prix'si, FIA tarafından 'sıcaklık tehlikesi' içeren yarış olarak ilan edildi...

#1
Foto - Gündeme gelen tehlike sonrası o yarış ülkede 'sıcaklık tehlikesi' içeren yarış olarak ilan edildi

Spielberg’deki Red Bull Ring pisti için yapılan hava tahminleri sıcak ve kuru bir hafta sonuna işaret ederken, yarış günü hava sıcaklığının 31 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 35 derece civarında seyretmesi, pist sıcaklığınınsa 50 dereceyi aşabileceği öngörülüyor.

#2
Foto - Gündeme gelen tehlike sonrası o yarış ülkede 'sıcaklık tehlikesi' içeren yarış olarak ilan edildi

Avusturya, geçen yıl Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'lerinden sonra 'sıcaklık tehlikesi' ilan edilen üçüncü grand prix olacak.

#3
Foto - Gündeme gelen tehlike sonrası o yarış ülkede 'sıcaklık tehlikesi' içeren yarış olarak ilan edildi

Bu güvenlik önlemi, pilotlara aşırı sıcaklarla başa çıkmak için soğutma yeleği giyme seçeneği sunuyor. F1 kuralları gereği, pilotların kullandığı sıvı soğutmalı yeleklerin ağırlığını dengelemek amacıyla aracın minimum ağırlığı beş kilogram artırılıyor.

#4
Foto - Gündeme gelen tehlike sonrası o yarış ülkede 'sıcaklık tehlikesi' içeren yarış olarak ilan edildi

Pilotlar soğutma yeleği giymemeyi de tercih edebilirler; ancak bu durumda rekabet avantajı sağlamamaları için araçlarına ekstra ağırlık eklenmesi gerekiyor. Soğutma yelekleri, genellikle glikol gibi bir sıvının kuru buz dolu bir tanktan geçirilip pilotun tulumunun içindeki sisteme pompalanması yöntemiyle çalışıyor. Fakat bu sistemin bazı dezavantajları da mevcut: Pilotun araç içindeki konforunu olumsuz etkileyebiliyor veya kuru buz tükendiğinde sistemin aracın ısısıyla birlikte çalışmaya başlaması gibi sorunlar yaşanabiliyor. Grand Prix Pilotlar Birliği temsilcisi George Russell, geçen yıl Singapur'da zafer kazanırken kullandığı bu sistemi övmüştü: "Herkes yeleği konforlu bulmuyor ama bence zamanla kişisel tercihlere göre ayarlanabilir.” “Konsept oldukça iyi; ? nem oranında ve kokpit ısısının 60 dereceye yaklaştığı yarışlarda araç içi adeta saunaya dönüyor, bu yüzden hepimiz bu sistemi memnuniyetle karşılıyoruz." Ancak Max Verstappen gibi bazı pilotlar, yeleklerin konforsuz ve sorunlu olduğunu savunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Geri dönüşüm tesisinde feci ölüm!
Yerel

Geri dönüşüm tesisinde feci ölüm!

Kayseri Kocasinan'da belediyeye ait geri dönüşüm tesisinde çalışan Fahrettin Ay, iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi...
Ali Karahasanoğlu: Sıra Ekrem'e geliyor, bakalım bayılacak mı yoksa ayılacak mı?
Gündem

Ali Karahasanoğlu: Sıra Ekrem'e geliyor, bakalım bayılacak mı yoksa ayılacak mı?

Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasını değerlendirdi. K..
Kemalist tayfa şok! Halil Ergün: Ben Atatürkçü olmadım hiç! Bu ülkede her haltı onlar yedi
Gündem

Kemalist tayfa şok! Halil Ergün: Ben Atatürkçü olmadım hiç! Bu ülkede her haltı onlar yedi

Oyuncu Halil Ergün, verdiği son röportajında Kemalist tayfayı yerin dibine soktu. Kendisinin Cumhuriyetçi olduğunu ve hiçbir zaman Atatürkçü..
'Erdoğan ve Şara hilafeti getirecek!'
Dünya

'Erdoğan ve Şara hilafeti getirecek!'

Barbar İsrail'in Diaspora Bakanı Amichai Chikli, işgal altındaki Kudüs'te düzenlenen bir Siyonizm buluşmasında Türkiye, Suriye ve Katar'a yö..
Serdar Akinan'dan bomba iddia! ‘Özgür Özel cephesi toplu istifa ederek o partiye geçecekler’
Gündem

Serdar Akinan'dan bomba iddia! ‘Özgür Özel cephesi toplu istifa ederek o partiye geçecekler’

Yıllardır sol muhalefet bloğuna yakınlığıyla bilinen ve kendi YouTube kanalında yayın yapan Serdar Akınan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve e..
Venezuela depreminden ilk görüntüler! Çifte sarsıntı ülkeyi vurdu
Gündem

Venezuela depreminden ilk görüntüler! Çifte sarsıntı ülkeyi vurdu

Güney Amerika ülkesi Venezuela, peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremle sarsıldı. Başkent Karakas başta olmak..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23