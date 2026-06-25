Herkesin beklediği ürün BİM'de! 30 Haziran aktüel ürünleri
Türkiye’nin en çok tercih edilen market zinciri BİM'de 30 Haziran 2026 aktüel ürün kataloğu paylaşıldı. İşte herkesin beklediği mutfakta hayat kolaylaştıran teknoloji ürünleri...
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Türkiye’nin en çok tercih edilen market zinciri BİM'de 30 Haziran 2026 aktüel ürün kataloğu paylaşıldı. İşte herkesin beklediği mutfakta hayat kolaylaştıran teknoloji ürünleri...
Simbat Mısır Kavurga 200 gr 27,50 TL Hazarbey Kuru Erik 200 gr 115 TL Hazarbey Hünnap Kurusu 100 gr 47,50 TL Torku Frema Kakao Fındıklı Krema 1000 gr 196 TL Züber Kakaolu Yer Fıstığı Kreması & 0 Yer Fıstığı Ezmesi 2x315 gr 390 TL Aktürk Muzlu Kremalı Gofret 430 gr 67,50 TL Ülker Dore Sütlü Çikolatalı Kremalı Bisküvi 3x86 gr 69 TL New Yorkers Çikolata Kremalı Yumuşak Kurabiye 175 gr 89 TL Luppo Antep Fıstıklı Sandviç Kek 182 gr 99 TL Çizmeci Fındık Kremalı Rulo Gofret Teneke Kutu 250 gr 99 TL Eti Burçak Fesleğenli Tahıllı Kraker 40 gr 18 TL Ülker 9 Kat Tat Fındık Kremalı Gofret 39 gr 9 TL Torku Kıtrak Srırracha Çeşnili Kraker 55 gr 15 TL Biscolata Nirvana Roll Sütlü Çikolata Kaplamalı Rulo Gofret 24,5 gr 12 TL Eti Tuzlu Karamel Sos Dolgulu Marshmallow Bisküvi 20 gr 5,50 TL Eti Topkek Çilekli Kek 40 gr 11 TL Eti Popkek Portakallı Kek 60 gr 12 TL Ülker Şekersiz Pastil Çeşitleri 22,4 gr 37,50 TL Olips Extra Dolgulu Bonbon Şekerleme Çeşitleri 45 gr 17,50 TL Bonart Oyuncaklı Lolipop Şeker 11 gr 59 TL Bebeto Pick&Mix Karışık Yumuşak Şeker 650 gr 149 TL Ülker Yupo Şeftali Aromalı Yumuşak Şekerleme 200 gr 49 TL Jelibon Sour Patch Kids Karışık Meyve Aromalı Ekşili Yumuşak Şeker 130 gr 29,50 TL
Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 2500 ml 195 TL Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 195 TL Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Sirke 1100 ml 75 TL Molped Hijyen Max Gece Hijyenik Ped 79 TL Molped Hijyen Max Günlük Ped 49 TL Queen El Yüz Havlusu 45 TL Lavanta Vazo Set Oda Kokusu 100 ml 209 TL Signal White System Arındırıcı Diş Macunu 75 ml + Diş Fırçası 89,50 TL Mis İp Kürdanlı Diş İpi 60+1 55 TL Foot Doctor Ayak Koruma Ürünleri 65 TL Porçöz Çok Amaçlı Temizleyici 750 ml 69 TL Cif Yüzey Temizleyici 119 TL Porçöz Sıvı Tuvalet Temizleyici 750 ml 69 TL Quickdish Renkli Bambu Bez 59 TL Off Sinek Kovar Sprey 100 ml 155 TL Raid 30 Gece Ayarlanabilir Elektrolikit 259 TL Raid 45 Gece Ayarlanabilir Elektrolikit Yedek Şişe 259 TL Soft Mini Sunum Peçete 24x24 cm 49 TL Tereson Terleme Önleyici Solüsyon 50 ml 109 TL Anyong Yüz Bakım Maskesi 7 ml 29 TL Shela Roll-On 69 TL Capitol Saç Maskesi 25 ml 24 TL Fairy Sıvı Sabun 750 ml 99 TL Dushy Duş Jeli 1000 ml 89 TL Nivea Micellar Makyaj Temizleme Suyu 400 ml 159 TL Nivea Hyaluronik Asit Dolgunlaştırıcı Serum 30 ml 199 TL Nivea Kırışıklık Karşıtı UV Korumalı Nemlendirici Krem 40 ml 199 TL Aqua Di Polo Parfüm 90 ml 219 TL Korean Care Kağıt Yüz Bakım Maskesi 42,50 TL
Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 399 TL Namet Hindi Fıstıklı Salam 2x50 gr 29,75 TL Aytaç Piliç Jülyen Sosis 500 gr 89 TL Namet Dana Döner 4x250 gr 699 TL Lezita Piliç Döner 1000 gr 249 TL Aytaç Tavuk Dürüm Tantuni 165 gr 59 TL İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 gr 149 TL Anka Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 329 TL Binvezir Eritme Peyniri 1000 gr 349 TL Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 79,50 TL Teksüt Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Beyaz Peynir 450 gr 209 TL Peysan Az Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 159 TL Aknaz Frambuazlı Cheesecake Aromalı Taze Peynir 180 gr 59 TL Bizim Bitkisel Yağlı Kremsos 200 ml 24,50 TL Dost İtalyan Karamelli Pastörize Süt 1 Litre 59 TL İçim %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 39 TL Pınar Laktozsuz Süt 1 Litre 59 TL İçim Ayran 200 ml 9,50 TL İçim Ayran 1,5 Litre 74,50 TL İçim Şeftali & Ananaslı Kefir 1 Litre 92,50 TL Feast Patates Churros 1000 gr 115 TL Artmac Makaron 135 gr 159 TL Sek %3 Yağlı Yoğurt 3000 gr 159 TL Dost Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 129 TL
1 Temmuz Çarşamba BİM Aktüel kataloğunda mutfakta hayat kolaylaştıran teknoloji ürünleri yer aldı.
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