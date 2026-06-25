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Gündem Adları fondaş yalanda gardaş! ‘Vatandaş çıkacak Macron koşacak’ palavrası
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Adları fondaş yalanda gardaş! ‘Vatandaş çıkacak Macron koşacak’ palavrası

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Adları fondaş yalanda gardaş! ‘Vatandaş çıkacak Macron koşacak’ palavrası

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sol-Kemalist medyanın "Macron parkta yürüyecek, Ankara'daki parklar halka kapatılacak" yalanını resmi açıklamayla çürüttü.

Yalancılıktan ve manipülasyondan beslenen sol-Kemalist medya unsurları, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı tarihi NATO Zirvesi öncesinde yine akılalmaz bir dezenformasyona imza attı. Ankara’da günlük hayatı felç edecekleri yalanıyla halkı kışkırtmaya çalışan fondaş medyanın kirli algı operasyonu, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yerle bir edildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın halka kapatılacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

 

 

DMM'den yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın halka kapatılacağı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında, söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır.

 

 

Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur” denildi.

Her fırsatta Türkiye’nin uluslararası itibarını zedelemek için sıraya giren, yalan üretmekte sınır tanımayan ve fondaşlıktan başka bir vasfı bulunmayan malum zihniyetin maskesi bir kez daha düştü. Yalan haberlerle halkı kışkırtmaya çalışan, algı operasyonlarıyla kaos iklimi arzulayan ve ülkemize karşı adeta bir beşinci kol faaliyeti yürüten işte o manşetler…

 

 

 

 

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Yorumlar

Ahmet

Bu fondaş medyanın uydurması, NATO Zirvesi öncesinde halkı korkutmak için yapılmış bir terör saldırısı. Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın kapatılacağı yalanıyla halkın güvenini sarsmaya çalışıyorlar. Allah razı olsun İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bu hainlerin oyunlarını boşa çıkararak gerçeği ortaya koydu. Bizim milletimiz, ulusumuz, devletimiz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ımıza olan inancı asla sarsılmaz. Allah'ın izniyle NATO Zirvesi başarıyla tamamlanacak, Türkiye her zaman güçlü bir şekilde varlığını sürdürecektir.

resat

ingiliz elçisinin arabasına at yerine koşulanların ,zihniyetinin ,günümüz versiyonları ,herkesi kendileri gibi sanıyorlar,,
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