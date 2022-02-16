Sedef Kabaş her yolu deniyor! Dün Avrupa'ya dilenmişti bugün...

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Yüzde elliden fazla seçmenin oyuyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Recep Tayyip Erdoğan'a, canlı yayında hadsiz hakarette bulunan Sedef Kabaş, tahliye olabilmek için her yolu deniyor.

Dün Avrupa'ya dilenmişti!

Mahkemedeki ifadesinde, görüntülerle sabit sözlerini inkar edip, "Ben hayatımda kimseye hakaret etmedim." diyecek kadar küçülen Kabaş, dün de TELE 1'e yazdığı mektubunda Avrupa'ya dilenmişti:

Böyle bir suç Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmeler açısından da geçerli değil.

AYM reddetti

Sedef Kabaş'ın avukatları, Anayasa Mahkemesi'ne de başvurarak, Kabaş'ın, "tedbir yoluyla derhal tahliye edilmesi" için talepte bulunmuştu. AYM bireysel başvuruyu kabul etmeyerek reddetti.

AYM'nin kararında, "Başvurucunun ceza infaz kurumunda tutulmasının yaşamına, maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik bir tehlike oluşturduğuna dair derhal tedbir kararı verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığı sonucuna vararak, bu aşamada başvurucunun tedbir talebinin reddine karar verilmesi gerektiği." ifadelerine yer verildi.