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Ekonomi SEDEC 2020'ye iletişim desteği Türksat'tan
Ekonomi

SEDEC 2020'ye iletişim desteği Türksat'tan

Yeniakit Publisher
2020-09-13 12:18:34 -
SEDEC 2020'ye iletişim desteği Türksat'tan

ANKARA (AA) - "SEDEC 2020 Anayurt, Sınır ve İç Güvenlik Sistemleri" etkinliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl sanal ortamda Türksat AŞ'nin iletişim desteğiyle gerçekleştirilecek.

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türk Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliğinin (SSI) katkı sağladığı ve Kovid-19 nedeniyle bu yıl sanal ortamda yapılması planlanan etkinlik 15-17 Eylül'de çevrim içi yapılacak.

Türksat AŞ'nin iletişim desteğiyle 15 Eylül'de halka açık konuşmalarla başlayacak etkinlik, SEDEC ve Türksat'ın YouTube kanalları üzerinden ve Türksat tanıtım ve kablo info kanallarından canlı yayınlanacak.

Ulusal ve uluslararası katılımcılar, tamamen yerli SEDEC eşleştirme programıyla toplantı takvimleri belirlendikten sonra yerli yazılım XPERMEET ile kendilerine özel toplantı odalarında güvenli şekilde ikili iş görüşmeler yapabilecekler.

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