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Yaşam Sedat Peker tutuklanacak mı? Sedat Peker’e ne kadar ceza isteniyor?
Yaşam

Sedat Peker tutuklanacak mı? Sedat Peker’e ne kadar ceza isteniyor?

Sedat Peker’in cezası ne kadar? Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker firarda olduğu Birleşik Arap Emerlikleri’nden Türkiye aleyhine paylaşımlar yapmak için sahneye çıkmıştı. Paylaştığı videolarda bazı bakanlar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik karalama paylaşımları ile Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ süren Sedat Peker’e mahkemeden bir tokat geldi. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sedat Peker suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianameyi kabul etti. Peki Sedat Peker tutuklanacak mı? Sedat Peker’e ne kadar ceza isteniyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-18 15:47:00 - 2021-10-18 15:47:24
Sedat Peker tutuklanacak mı? Sedat Peker’e ne kadar ceza isteniyor?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik hazırlanan 241 sayfalık iddianameyi, gönderildiği 16. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme 26’sı tutuklu 92 şüphelinin yer aldığı iddianameyi kabul etti.

Mahkeme hazırladığı tensip zaptında 26 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verirken suç örgütü lideri firari şüpheli Sedat Peker ve şoförü U.Y. hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına hükmetti. Şüpheliler önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Sedat Peker’e ne kadar ceza isteniyor?

İddianamede örgüt lideri konumda yer alan şüpheli Sedat Peker’in “Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme”, “Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “Var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme”, “Tefecilik” ve “Silahla kasten yaralama” suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet ile 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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