Sedat Peker’in cezası ne kadar? Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker firarda olduğu Birleşik Arap Emerlikleri’nden Türkiye aleyhine paylaşımlar yapmak için sahneye çıkmıştı. Paylaştığı videolarda bazı bakanlar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik karalama paylaşımları ile Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ süren Sedat Peker’e mahkemeden bir tokat geldi. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sedat Peker suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianameyi kabul etti. Peki Sedat Peker tutuklanacak mı? Sedat Peker’e ne kadar ceza isteniyor?