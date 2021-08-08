Sedat Peker sobelendi! Suçladığı isimle bağlantısı çıktı!

Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınan firari suç örgütü lideri Sedat Peker, daha önce yaptığı açıklamada uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile yakınlığını açıklayan ve vatandaşlık alabilmesi için ücret karşılığı aracılık ettiğini açıklayan Aliye Uzun ve merhum AK Partili Burhan Kuzu ile ilgili yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Odatv'de yer alan habere göre, Sedat Peker'in, suçlamalarda bulunduğu Aliye Uzun ile ilgili ilginç bir bağlantısı ortaya çıktı.

Peker'in eşi Özge Peker Aliye Uzun'un dergisinde

Sedat Peker'in eşi Özge Peker'in Aliye Uzun'un sahibi olduğu öne sürülen Business Woman adlı dergiye röportaj verdiği ortaya çıktı.

Dergide Özge Peker'in 'yılın annesi' seçildiği görüldü.

İşte o röportajın kapağı:

Aliye Uzun'un internet sitesinde yer alan bilgilerde Business Woman'ın sahibi olduğu belirtiliyor.

Sedat Peker, Aliye Uzun'u Burhan Kuzu'ya kendisi mi gönderdi?

Sedat Peker'in bu bağlantısı akıllara, "Referans olarak Zindaşti ile iddia ettiği Aliye Uzun'u Burhan Kuzu'ya kendisi mi gönderdi?" sorularını getirdi.

Sedat Peker ne demişti?

Sedat Peker, Burhan Kuzu ile Aliye Uzun bağlantısıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sosyal medyada bana hakaret eden bir şahsın dayak yeme görüntüleri internette yayınlanınca Ankara’da avukatlık yapan Fidel Okan ismindeki bir kişi bu konuyla ilgili çok yayın yapmıştı. Daha sonra emniyet müdürlüğü bu kişiyi dövenlerle ilgili bir operasyon yaptı.

Emniyet içinden el altından aldığım bilgilere göre Burhan Kuzu’nun emniyeti arama neticesinde bu operasyonun yapıldığını öğrendim. Bir yakınımı Burhan Kuzu’nun yanına yollayıp şahsıma haksızlık yapıldığını söylediğimde Fidel Okan isimli avukatın öğrencisi olduğunu bu avukatın kendisine gelerek bu konuyu anlattığını, emniyet müdürlüğünü bu sebeple aradığını söyleyerek ‘Madem ki bana yanlış bilgi verildi, ben bu konuyu düzelteceğim.’ diyerek benim lehime olacak şekilde tekrardan emniyet müdürlüğünü arayarak benimle ilgili olumlu şeyler söyledi.

Bunun hemen akabinde de İstanbul’da CVK Bosphorus Otelde kendisiyle buluşarak yüz yüze tanıştık (Bu ilk görüşmemizdi). Kendisiyle samimi olduktan sonraki görüşmelerimizin birinde İran eski Cumhurbaşkanı Haşimi Ravsancani’nin akrabası olduğunu söylediği Roya Abidini isimli bir bayanın İskenderun serbest limanında kayıt dışı çok yüksek miktarda nakit parasının olduğunu, bu parayı limandan çıkarmanın bir sorunu olmadığını (nakit para konteynerde eşya olarak görünüyordu), sonrasında bu bayana koruma sağlamamız yönünde ricada bulundu. Bu bayanla kendisini Aliye Uzun isimli bayanın tanıştırdığını söyledi. Ben de kendisine ‘Para eşya olarak görülse de bir gün mutlaka bu ortaya çıkar. Amerika Devleti’yle sıkıntı yaşarız, bu konuya dahil olmamak gerekir.’ dedim.

Aynı sistemle Mersin limanının serbest bölgesine de paraların geldiğini bildiğimi ancak Amerikan federal rezervinin bu paraları takip ettiğini, bu yüzden dahil olmak istemediğimi söyledim. Kendisine de bu olaya dahil olmaması yönünde tavsiyede bulundum.”

“Bu üçünün aynı karede olduğu resim basına yansıyınca çok büyük spekülasyonlar olmuştu”

Aliye Uzun’la ilgili hatırlatmalarda bulunan Peker, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Aliye Uzun isimli bayanı kamuoyundan şu şekilde hatırlayabilirsiniz, dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından biri olarak bilinen İran asıllı Zindaşti’yle Burhan Kuzu’yu tanıştıran kişidir. Bu üçünün aynı karede olduğu resim basına yansıyınca çok büyük spekülasyonlar olmuştu.

Bu resmin çekildiği buluşmada yapılan görüşmede Zindaştiye Türk vatandaşlığını alabilir miyiz? Konuşuldu. (Burhan Kuzunun devlet görevlileriyle bu konuyla ilgili yaptığı görüşmelerde bu şahsın tüm dünyada tanınan uyuşturucu baronu olması dolayısıyla mümkün olamayacağı söylendi)

Burhan Kuzu’yla Zindaşti’nin dostluğu bu şekilde başlayıp devam etti. Zindaşti’ye yönelik yapılan bir saldırıda Zindaşti’nin kızının vefat etmesi üzerine Burhan Kuzu Zindaşti’yi arayarak başsağlığı diledi ve de kendisine dostluklar yapmaya devam etti..