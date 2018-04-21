Seçimlere yönelik sabotaj planı deşifre oldu!

"Son 5 yılda Türkiye'de gerçekleşen tüm terör eylemlerinde El Muhaberat parmağı var" diyen Ebu İbrahim, önümüzde ki 2 ay içerisinde El Muhaberat'ın PKK, DHKP-C, DAEŞ, Liva İskenderun gibi terör örgütlerini kullanarak yeni sabotaj girişimlerinde bulunmayı deneyeceğini söyledi.

Afrin'deki El Muhaberat ofisinin hiç kapanmadığını ve TSK ile ÖSO'nun kente girmesinden bir hafta önceye kadar personelin faaliyetelerine devam ettiğini söyleyen Ebu İbrahim, "Cephe hattında da rejim subayları ve Şebbihalar aktif olarak savaştı. Sonrasında Duma kimyasal saldırısı gerçekleşti ve Türkiye rejim aleyhine ciddi faaliyet yürüttü. Şimdi seçim sürecini intikam amaçlı kullanmak istiyorlar.

Bu konuda Suriye İstihbaratı ve Batılı servislerin Ankara, İstanbul başta olmak üzere bir çok saldırıda işbirliği yaptığını söyleyebilirim. Aynı işbirliği bundan sonrada devam edebilir" diye konuştu.



TGRT Haber'de yer alan habere göre, Türkiye'de son 5 yılda gerçekleşen terör saldırılarında kullanılan malzeme ve militanların tamamına yakınının Suriye'den girdiğini anlatan Ebu İbrahim, şöyle devam etti: "El Muhaberat bu konuda tüm sınır hattını rahat kullandı. O dönem sınırda görevli sivil ve askeri FETÖ'cülerden bu konuda büyük destek gördüler.

Şam merkez ofiste FETÖ'cü isimlerle özel ilişkisi olan üst düzey isimler tüm süreci yönetiyordu. Alt birimler hiçbir temas kurmazdı.

Ancak DEAŞ, PKK-PYD, DHKP-C, Acilciler ve El Muhaberat ajanlarının sınır geçişlerinde her türden destek alınıyordu."