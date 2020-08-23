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Dünya Seçimlere az süre kala ABD karışacak! Donald Trump’ın ablasından şoke eden ifadeler
Dünya

Seçimlere az süre kala ABD karışacak! Donald Trump’ın ablasından şoke eden ifadeler

Seçimlere az süre kala ABD Başkanı Donald Trump’ın ablası Marian Trump Barry ABD’yi ayağa kaldıracak açıklamalarda bulundu. Donald Trump’a öfke kusan Barry, kardeşini acımasız, ilkeleri olmayan ve yalancı olarak hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 12:23:00 -
Seçimlere az süre kala ABD karışacak! Donald Trump’ın ablasından şoke eden ifadeler

ABD Başkanı Donald Trump’ın ablası Marian Trump Barry şok açıklamalarda bulundu.

Kardeşi Donald Trump hakkında sert sözler kullanan Barry, kardeşini acımasız, ilkeleri olmayan ve yalancı olarak nitelendirdi.

Washington Post konuya ilişkin kayıtlara ulaştı.

2018'de Donald Trump’ın kız kardeşi Marian Trump Barry ve yeğeni Mary Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmelerinin detayları yayınlandı.

Marian Trump Barry, yazdığı kitap ile Başkan Trump'ın aile sırlarını ifşa eden yeğen Mary Trump arasındaki görüşmenin ayrıntıları da ortaya çıktı. Görüşme sırasında, “Lanet olası tweetleri ve yalanları. Aman Tanrım! ... Zavallı hazırlık ve yalanlar. Kahretsin! Temel kavramları vaaz ediyor ama Meksika sınırdaki bu talihsiz çocuklara ne yapıyorlar’’ ifadeleri yer aldı.

‘’Zalim Donald’’

The Washington Post tarafından yayınlanan telefon görüşmesinde Marian Trump Barry ise, çeşitli bakanlıklardan aldığı raporlara atıfta bulunarak "Trump'ın hiç bir şey okumamasından" duyduğu üzüntü dile getirildi.

Barry'nin kayıtlarda "Onun sahtekârlığı ve zalimliği. Donald zalim" dediği duyuldu.

Mary Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin kırk beşinci başkanı olan Trump hakkında yayınladığı ‘Çok Fazla, Asla Yeterli Değil: Ailem Nasıl Dünyanın En Tehlikeli Adamını Yarattı' başlıklı kitabında, amcasının narsisizm, zorbalık ve büyüklük gösterisi ihtiyacı gibi kişilik özellikleri geliştirdiğini dikkat çekti.

Donald Trump’ı ‘dünyanın sağlığı, ekonomik güvenliği ve sosyal dokusunu tehdit eden biri' olarak da tanımlayan Mary Trump bu ifadelerle dünya gündemine oturdu.

Sınava başka biri girdi

Mary Trump'ın kitabında yer alan bir kısımda, Donald Trump’ın üniversite sınavında bir arkadaşını kendi yerine sınava soktuğu iddiası da yer aldı.

Trump'ın kardeşi ses kayıtlarında, "Bir yıllığına (normalde iki yıl) Fordham'a gitti, sonra başkası sınava girdiği için Pennsylvania Üniversitesi'ne gitti" dedi.

ABD'yi karıştıran kayıtlarda Mary Trump'ın Barry'e "Yok artık, başkası üniversite giriş sınavına mı girdi?" diye sorduğu, Barry'nin cevabının "SAT ya da her neyse. Ben böyle düşünüyorum. İsmi bile hatırlıyorum. Joe Shapiro'ydu" olduğu duyuldu.

Ne olmuştu?

Trump'ın kitabının yayımlanmasından önce Beyaz Saray, üniversite sınavı iddialarıyla ilgili açıklama yapmış, "absürt ve tamamen yanlış" demişti.

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Yorumlar

kadinin evi

cok kötü. biz de olsa köşkte otururdu
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