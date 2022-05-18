Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'deki 1 milyon Suriyelinin ülkelerine "gönüllü dönüşüyle" ilgili hazırlık yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bulunan başta Azez, Cerablus, El Bab ve Tel Abyad kökenliler olmak üzere 13 bölgeye 1 milyon kişinin dönüşü için de benzer bir proje planladıklarını söyledi. Muhalefetin özellikle de seçimler üzerinden Suriyeli mültecileri hedef almakta. Özellikle de CHP ve Zafar Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan Suriyelilerin seçimlerde oy kullanması için vatandaşlık verildiği iddiaları her daim gündeme getirilmekte. AK Parti’nin seçimleri kazanmak için rast gelen Suriyeliye vatandaşlık verildiği yalanı bilhassa Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ortaya atılmakta. Peki Seçimlerde ne kadar Suriyeli oy kullanacak? Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısı kaç?

Seçimlerde ne kadar Suriyeli oy kullanacak?

Göç İdaresi Uyum ve İletişim Müdürlüğü tarafından net bilgi verildi. Hürriyet'e konuşan Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok seçimlerde ne kadar Suriyelinin oy kullanacağını açıkladı.

Türk vatandaşı olan Suriyelilerin yüzde 50'sine yakın bir kısmının Türk vatandaşı dahi olmadığını vurgulayan Ok, "Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950’dir. Bunların 113 bin 654’ü reşittir, yani 18 yaşın üstünde. Bu 113 bin Suriyeli oy kullanabilecek, onlar da Türkiye’nin 81 iline dağılmış durumda. Seçimlere bir etkileri söz konusu değil. Bunlar bir mahallede, bir ilde, bir ilçede oturmuyorlar ki" ifadelerini kullandı.

Suriyelilere devlet her ay para ödüyor mu?

Devlet Suriyelilere her ay maaş veriyor mu? Devletin kasasından, milletin cebinden Suriyelilere tek kuruş verilmiyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin sağladığı fon ile sosyal uyum yardımı adı altında 1 milyon 800 bin Suriyeli’ye, aylık 155 lira Kızılay kart üzerinden ödeniyor.