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Medya Seçime 5 gün kala açıklandı! Erdoğan’ın son oy oranı bomba
Medya

Seçime 5 gün kala açıklandı! Erdoğan’ın son oy oranı bomba

Yeniakit Publisher
2023-05-09 12:29:00 -
Seçime 5 gün kala açıklandı! Erdoğan’ın son oy oranı bomba

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, seçimin hangi turda biteceği ve kimin kazanacağının netleşmeye başladığını belirtti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, seçimin hangi turda biteceği ve kimin kazanacağının netleşmeye başladığını belirtti. 

“İki anketin ortalamasına göre Erdoğan, yüzde 52 sınırını aştı. AK Parti de son haftaya yüzde 42 seviyesinde giriyor” ifadelerini kullanan Selvi, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Güvenilir birkaç anketi birlikte takip ediyorum. Onların ortalamasını alıyorum. Geçen hafta Erdoğan’ın yüzde 50 bandını aştığını, Kılıçdaroğlu’nun yüzde 45 bandına yaklaştığını yazmıştım. Beklentim, son tura girilirken Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun yukarıya doğru tırmanışlarını sürdürmeleri yönündeydi. Beklediğim gibi oldu. Seçim yaklaştıkça Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın oyları geriliyor, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’na destek ise artıyor. Şimdi paylaşacağım sonuç; “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulduğunda verilen yanıtla ilgili. İki anketin ortalamasına göre Erdoğan, yüzde 52 sınırını aştı. İstanbul mitingine rekor katılım başta olmak üzere AK Parti mitinglerine coşkulu katılım bunu doğruluyor.

KILIÇDAROĞLU NE DURUMDA?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu’na destekte de artış gözleniyor. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 48’e yaklaşmış durumda. Türkiye 14 Mayıs’ta ülkeyi Erdoğan mı yoksa Kılıçdaroğlu mu yönetsin diye sandık başına gidecek.

AK PARTİ Mİ CHP Mİ

Seçim yasakları nedeniyle oranları yayınlayamıyorum ama partilerin oy oranları milletvekili dağılımını belirleyeceği için önemli. AK Parti ve CHP oylarında da bir artış gözleniyor. Kazanma ihtimali olmayan partilerin oyları ise hızla eriyor. Hem de mum gibi. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı CHP oylarına olumlu olarak yansımış durumda. CHP yüzde 25 bandını aştı, yüzde 30’a yaklaşıyor.

AK Parti ise psikolojik direnç sınırı olan yüzde 40’ın üzerine çıktı. AK Parti son haftaya yüzde 42 seviyesinde giriyor.”  

 

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Yorumlar

Ahmet

Hangi anket şirketleri belirtseydiniz daha inandırıcı olurdu

AHMET

HANGİ ANKET FİRMASI.MERAKETTİM DE....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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