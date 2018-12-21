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Seçim yasakları ne zaman başlayacak YSK 2019 seçimleri

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Partiler bir yandan seçim takvimlerinin gereğinin bir parçası olan belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ederken bir yandan da YSK’nın seçim prosedürü işlemeye devam ediyor. YSK 2019 yerel seçimleri için seçim yasaklarının ne zaman başlayıp ne zama sona ereceğine ilişkin açıklama yaptı. İşte 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan belediye seçim yasaklarının detayları…

21 Aralık 2018 Cuma 08:39
Seçim yasakları ne zaman başlayacak YSK 2019 seçimleri

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Partiler bir yandan seçim takvimlerinin gereğinin bir parçası olan belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ederken bir yandan da YSK’nın seçim prosedürü işlemeye devam ediyor. YSK 2019 yerel seçimleri için seçim yasaklarının ne zaman başlayıp ne zama sona ereceğine ilişkin açıklama yaptı. İşte 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan belediye seçim yasaklarının detayları…

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için belirlediği propaganda serbestliği ve seçim yasaklarına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Seçim yasakları 21 Mart'ta başlayacak

Seçim yasakları ne zaman başlayacak? Buna göre, propaganda serbestliği oy verme gününden önceki 10'uncu günün (21 Mart Perşembe) sabahında başlayacak.YSK seçim yasakları ne zaman bitecek? Seçim yasakları oy verme gününden önceki gün (30 Mart Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 08:39
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