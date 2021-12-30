Seçim öncesi yemek seçim sonrası kadro

HABER MERKEZİ

CHP”li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ‘ikinci Kandil’e çeviren DİAYDER militanlarının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafları ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı’nın terör teftişi başlattığı İBB’de, PKK’lı DİAYDER tarafından hangi birime kaç militanın sızdırıldığını deşifre eden Akit, kamu güvenliğini yerle yeksan eden skandalın perdesini aralamaya devam ediyor.

DİAYDER terör yapılanması

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın talimatıyla PKK’nın mütedeyyin kesime sızması için kurulan DİAYDER isimli sözde derneğim 5 militanının İBB iştiraklerinden İstanbul Personel Yönetim A.Ş.’ye (İSPER) gassal olarak sızdırıldığı gündeme getirilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında terör soruşturması yürüttüğü DİAYDER’in İBB’deki gassallarının, belediyenin sosyal yardım kartlarını terör hücrelerindeki militanlara aktardığı saptanmıştı.

Önce buluşma, sonra kadro

Akit’in izini sürdüğü DİAYDER-İBB temasında ipin ucu Ekrem İmamoğlu’na çıktı. Terör örgütü PKK’nın sözde Diyanet yapılanması olan DİAYDER isimli sözde derneğin İBB’ye gassal olarak yerleştirdiği militanların Ekrem İmamoğlu ile fotoğraflarına ulaşıldı.

DİAYDER militanlarının, 2019 yerel seçimlerinin 1 ay öncesinde İmamoğlu ile bir araya geldiği öğrenildi. 26 Mayıs 2019’daki buluşmada İmamoğlu’nun DİAYDER yöneticileri Nur Mehmet I., Mehmet Emin A. ve Fahrettin Ü. ile temas kurduğu kaydedildi. İmamoğlu’nun seçim öncesinde birlikte poz verdiği DİAYDER yöneticileri Nur Mehmet I., Mehmet Emin A. ve Fahrettin Ü.’yü seçim sonrasında İSPER A.Ş.’de gassal olarak belediye kadrosuna aldığı bildirildi.

İBB’den aldı teröristlere verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında ismi PKK’nın sözde ‘Kürdistan Diyanet İşleri Başkanı’ olarak geçen DİAYDER Başkanı Ekrem Baran’ın da İmamoğlu ile bir araya gelip, aynı masasında yan yana oturduğu kayıtlara geçti. Aynı zamanda HDP üyesi olan Ekrem Baran’ın ismi, İBB’nin sosyal yardım kartlarını terör hücrelerindeki militanlara aktaran kişi olarak savcılık iddianamesinde geçiyor. KCK/TM İstanbul il yürütmesinde görev aldığı saptanan Baran’ın STERK TV, Ronahi TV ve Medya Haber’de çeşitli programlara katılarak PKK lehine açıklamalar yaptığı da gelen bilgiler arasında.

2’si tutuklu 2'si ev hapsinde

İmamoğlu ile aynı fotoğraf karesinde yer alan ve İSPER A.Ş.’de Gassal yapılan DİAYDER’li Mehmet Emin A. “terör” soruşturması tutuklu olarak yargılanırken, Nur Mehmet I. İle Fahrettin Ü.’nün ev hapsinde tutulduğu kaydedildi. CHP’li İmamoğlu ile omuz omuza fotoğraf veren DİAYDER Başkanı Ekrem Baran’ın terör yargılaması da tutuklu olarak devam ediyor.

Gassallar 'kanaat önderi'ymiş

İBB Başkanı İmamoğlu, DİAYDER militanlarıyla buluşmasını sosyal medya hesabından da duyurmuş. Seçim sonrası gassal yaptığı militanları “kanaat önderi” diye lanse eden İmamoğlu’nun 26 Mayıs 2019 tarihli paylaşımında “Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden din adamları ve kanaat önderleriyle sahur programında buluştuk” ifadeleri yer alıyor.

Kırmızı kategorideki teröriste İBB yardımı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında ismi PKK’nın oluşumu DİAYDER Başkanı Ekrem Baran tarafından İBB’ye ait sosyal yardım kartı ulaştırılanlar arasında kırmızı kategoride aranılan PKK’lıların da yer aldığı ortaya çıktı. PKK/KCK tarafından ‘Değer Ailesi’ olarak adlandırılan ve İBB’nin 100-150 TL’lik yardım kartlarından alan ailelerden birinin, örgütün Botan eyalet sorumlusu “Özgür Gabar/Tatvan” kod adlı Fırat Şişman’ın

ailesi olduğu belirlendi. Murat Karayılan’ın manevi oğlu olarak da anılan Şişman’ın babası Maruf Şişman’a verilen İBB yardım kartının, şüphelilerden Fahrettin Ülgün tarafından ulaştırıldığı tespit edildi. Fırat Şişman, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca 8 Nisan’da gerçekleştirilen “Eren-10 Besta Operasyonu” kapsamında yaralı olarak yakalandıktan sonra kamera karşısında verdiği ifadesinde örgüte katılım sürecini ve örgütün iç yüzünü anlatmıştı.