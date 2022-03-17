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Spor Seçim öncesi Çebi'den transfer bombası
Spor

Seçim öncesi Çebi'den transfer bombası

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kongre öncesinde transfer atağına çıktı. Çebi'nin önceliğinde Talisca ve Aboubakar olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 15:36:00 -
Seçim öncesi Çebi'den transfer bombası

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, kötü geçen sezonu affettirip seçimde zafer elde etmek için kolları sıvadı.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da mutsuz olan Vincent Aboubakar ile Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönmeye hazırlanıyor.

Avrupa'da sıfır çekip, kupada Kayserispor'a elenen, ligde de son olarak Galatasaray derbisini kaybeden ve şampiyonluğa çok erken havlu atan Beşiktaş'ta, Başkan Ahmet Nur Çebi kendini affettirmek için bombaları ardı ardına patlatmaya hazırlanıyor. Başkan Çebi, Mayıs ayında yapılacak seçim öncesi taraftarın gönlünü kazanacak müthiş bir hamle yapmak için kolları sıvadı.

Ekonomik darboğazda olan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da mutsuz olan eski oyuncuları Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca için transfer çalışmaları başladı. Başkan Çebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'ya talimat vererek iki yıldıza yeniden siyah beyazlı formayı giydirmek için ne gerekiyorsa yapmasını istedi. Beşiktaş, Aboubakar ve Talisca'yı yeniden kadroya katmaya hazırlanıyor.

Bu sezon Al-Nassr'da 21 maça çıkan Vincent Aboubakar, 8 gol 4 asistle oynarken; Anderson Talisca ise 24 maçta 15 gol 2 asistlik performans sergiledi. Sözleşmeleri 2024 yılında sona eren ikili, maddi sıkıntılar sebebiyle Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakıyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Talisca'nın da ismini vererek, maddi konularda anlaşma sağlanırsa transferin gerçekleşeceğini söylemiş ve taraftarları heyecanlandırmıştı.

Kaynak: Akşam

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