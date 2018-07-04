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'Seçim gecesi sinkaflı küfreden, makam aracında hıçkıra hıçkıra...'

Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında 24 Haziran gecesinin bilinmeyenlerini kaleme aldı. Seçimi kaybeden liderlerin o gece hıçkıra hıçkıra ağlayan liderler olduğunu söyledi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:34
'Seçim gecesi sinkaflı küfreden, makam aracında hıçkıra hıçkıra...'

24 Haziran seçim sonuçlarının kazananları ve keybedenleriyle birlikte yansımaları sürüyor. O gece nelerin yaşandığına dair çok şey yazıldı çizildi... Muharrem İnce'nin kaçırıldığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu ise yenilgiden iki gün sonra kameralar karşısına geçti. Peki o gece başka neler yaşandı?

24 Haziran gecesinin bilinmeyenlerini Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü köşesinde aktardı. Seçimi kaybeden liderlerin neler yaptığını paylaşan Selvi'nin, ayrıntı vermediği yazısı merak uyandırdı.

HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLAYANLARDAN SİNKAFLI KÜFÜR SAVURANLARA KADAR

Selvi şunları yazdı:

"(...) Bu arada seçim gecesine ilişkin olarak yazılanlar doğru değil ama doğrular da henüz yazılmadı. Sadece CHP’de değil, seçimi kaybeden liderler tam bir hüsran yaşıyor. Makam aracına kendini atıp hıçkıra hıçkıra ağlayanlardan sinkaflı küfürler savuranlara kadar. Neler var neler..."

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:34
  1. abdulkadir selvi
  2. 24 haziran seçimleri

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