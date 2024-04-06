Seçim bitti maske indi! CHP özüne dönüyor! Burada ezan mı biter? Bu ne ya

Türkiye adeta bir demokrasi şöleni havasında geçen yerel seçimleri noktaladı.

Kazanan isimler mazbatalarını almaya başladı.

O isimlerden biri de Ankara'da Mamak Belediyesi'ni kazanan CHP'li Veli Gündüz Şahin oldu.

Mazbata töreninde tepki çeken diyalog

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Mazbatasını partililerle almaya beraber giden Şahin'in etrafında yaşanan bir diyalog ise dikkat çekti.

Mamak Belediye Başkanı Şahin konuşma yaptığı sırada ezan okundu.

"Burada ezan biter mi, her taraf cami"

O sırada konuşmasını yarıda kesen Veli Gündüz Şahin'in etrafındaki bir şahıs, "Burada kaç tane cami var buranın ezanı biter mi? Bu ne ya ora cami ora cami" dedi.

O sırada bir başka şahıs ise cevap olarak, "15 dakika sürer merak etme" yanıtını verdi.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan o anlar izleyenlerin tepkisini çekti.

O anlar böyle görüntülendi.