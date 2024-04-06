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Gündem Seçim bitti maske indi! CHP özüne dönüyor! Burada ezan mı biter? Bu ne ya
Gündem

Seçim bitti maske indi! CHP özüne dönüyor! Burada ezan mı biter? Bu ne ya

Yeniakit Publisher
2024-04-06 10:52:00 -

Mamak Belediyesi'ni kazanan CHP'li Veli Gündüz Şahin'in mazbata töreninde yaşanan ezan rahatsızlığı tepki çekti. Şahin'in etrafındaki bir şahsın "Burada kaç tane cami var buranın ezanı biter mi? Bu ne ya ora cami ora cami" dediği duyuldu.

Türkiye adeta bir demokrasi şöleni havasında geçen yerel seçimleri noktaladı.

Kazanan isimler mazbatalarını almaya başladı.

O isimlerden biri de Ankara'da Mamak Belediyesi'ni kazanan CHP'li Veli Gündüz Şahin oldu.

Mazbata töreninde tepki çeken diyalog
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mazbatasını partililerle almaya beraber giden Şahin'in etrafında yaşanan bir diyalog ise dikkat çekti.

Mamak Belediye Başkanı Şahin konuşma yaptığı sırada ezan okundu.

"Burada ezan biter mi, her taraf cami"

O sırada konuşmasını yarıda kesen Veli Gündüz Şahin'in etrafındaki bir şahıs, "Burada kaç tane cami var buranın ezanı biter mi? Bu ne ya ora cami ora cami" dedi.

O sırada bir başka şahıs ise cevap olarak, "15 dakika sürer merak etme" yanıtını verdi.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan o anlar izleyenlerin tepkisini çekti.

O anlar böyle görüntülendi.

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Yorumlar

Ahmet

herkese günaydın

resat

şeytanın insanları ,gel peşime takıl seni cehenneme götüreyim diyerek insan aldattığını duyan varmı ,tabidirki,hoşuna gidecek şekilde yaklaşacak ,somrada gülecek ,bu ins şeytanlarıda aynısını yaptılar ,yapmaya devam edecekler,bakın bunlara Allah cc , yerelde seçilme şansını verdide ,insanlar anlasınlar genel seçimi kazanırlarsa ne yapacaklarını ,görsünler diye ,yani şimdi gördükleriniz ,ileride göterime sokacakları filmin firegmanı ,isteyen ders alır istemeyen almaz , Allah cc kullarına zulmetmez ,kendi yaptıklarının mükafatını önlerine koyar ,,
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