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Gündem Seçim barajının düşürülmesi teklifi yarın Meclis'e sunulacak
Gündem

Seçim barajının düşürülmesi teklifi yarın Meclis'e sunulacak

AK Parti ve MHP milletvekillerinin, seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifi, yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 14:31:00 - 2022-03-13 14:41:26
Seçim barajının düşürülmesi teklifi yarın Meclis'e sunulacak

Cumhur İttifakı kurmayları, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nun yanı sıra ilgili kanunlarda yapılması düşünülen değişiklikler konusunda yürütülen çalışmaları tamamladı.

Bu kapsamda hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Yazıcı ve Yıldız, daha sonra saat 11.00'de TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, AK Parti ve MHP'nin bu ortak teklifinin detaylarını kamuoyu ile paylaşacak.

Seçim barajının düşürülmesi hedefleniyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik bazı uyum düzenlemelerini kapsayan teklif ile bir partinin Meclis'te temsil edilebilmesi için alması gereken asgari oy oranını ifade eden ve yüzde 10 olan seçim barajının düşürülmesi teklif ediliyor..

Mevzuata göre seçim kanunlarındaki değişikliklerin, uygulanabilmesi için seçimden 1 yıl önce yapılması gerekiyor.

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