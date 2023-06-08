SEC Başkanı Gary Gensler iflas etti dedi, Binance'i İflas eden dev şirkete benzetti! İflası sadece dolar kuru değil

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı Gary Gensler, Binance ile başarısız rakibi FTX'in müşteri varlıklarını ele alışı arasında "paralellikler" gördüğünü belirtti.

Gensler, Salı günü Bloomberg ile yaptığı bir röportajda, finansal danışmanların Binance'i kripto varlıkları için güvenilir bir emanetçi olarak görmemeleri gerektiğini söyledi.

Gensler şöyle dedi: "Mevcut 2009 kuralına göre, müşteri fonlarınız uygun nitelikli emanetçilerde olmalıdır. Binance bunu kesinlikle sağlamıyor."

Pazartesi günü SEC, Binance'e karşı 136 sayfalık bir dava açtı ve suçlamalar arasında menkul kıymetler yasalarının ihlali, piyasa manipülasyonu ve uluslararası platformundan ABD'li müşterilere yasa dışı hizmet verme bulunuyor.

SEC'nin çok sayıda şikayeti arasında, Binance'ın düzenleyici şirketlerin denetimine tabi olmayan bir şekilde kullanıcı varlıklarını kötü yönettiği ve "karıştırdığı" iddiaları yer alıyor.

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Özellikle, Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao (CZ) tarafından kontrol edilen "Sigma Chain" adında bir kardeş kuruluşu olduğu belirtildi ve SEC, bu kuruluşun "Binance.US Platformu'ndaki kripto varlık menkul kıymetlerinin işlem hacmini yapay olarak şişiren işlemlere katıldığını" iddia etti.



Davada ayrıca Binance ve Binance.US tarafından milyarlarca dolarlık fonların birleştirildiği başka bir kardeş kuruluş olan Merit Peaked Limited'in de olduğu belirtildi. Uluslararası ve ABD birimlerinin ayrı ayrı faaliyet göstermesi gerektiği halde, Gensler her ikisinin de sonuç olarak CZ tarafından kontrol edildiğini iddia etti.

Başkan, bu iç ilişkileri FTX ve Alameda Research arasında görülen ilişkilere benzetti. FTX ve Alameda Research'in her ikisi de Sam Bankman-Fried tarafından sahip olunan kripto borsası ve ticaret masasıydı. Gensler şöyle dedi:

"Platformdan platforma, platformun arkasındaki girişimcilerin, kardeş kuruluşlar, hedge fonlar, müşterilere karşı işlem yapma veya hatta... onların müşterilerine karşı işlem yapma yoluyla kendileri ve yatırımcıları için servet oluşturmaya çalıştığını görüyoruz."

Kripto Şirketleri Nasıl Uyum Sağlayabilir?

Başkan ayrıca kripto endüstrisinin, açıklamalar, çıkar çatışmaları, müşteri fonlarını ayırma ve dolandırıcılık ve manipülasyona karşı mücadele gibi temel kamu politikası gereksinimlerine uyum sağlaması gerektiğini belirtti. "Bunun olmaması durumunda, bu alan bütünüyle bir iskambil evi gibi çökme riskiyle karşı karşıya kalır," dedi.

SEC ayrıca Coinbase'i de aynı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 101 sayfalık bir iddia ile dava etti. Coinbase dosyası, kayıtlı bir menkul kıymetler borsası olarak kayıtlı olmamasına rağmen birçok kayıtlı olmayan "kripto varlık menkul kıymeti"nin listelenmesine özellikle vurgu yapıyor.

Aynı gün yapılan ayrı bir röportajda Gensler, Amerika Birleşik Devletleri'nin genel olarak daha fazla "dijital para birimine" ihtiyaç duymadığını savundu.

Gensler şu açıklamada bulundu: 'Peki bu token'ların gerçek temel değeri nedir? İşte bu yüzden tam, adil ve gerçekçi açıklamalara ihtiyacınız var.' (tr.cryptonews)

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