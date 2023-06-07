Gram altın için tahmini tutan İslam Memiş son tahminini ilan etti, uyardı: Dolar ve altında tarihi rekor var mı?

Ekonomi piyasaları uzmanı İslam Memiş, Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimine katılması ardından yazdığı bir yazıda, ekonomi piyasasının durumu olumlu karşıladığını söylemişti. Şimşek'in göreve başlamasıyla Borsa İstanbul yukarı doğru harekete başlamıştı.

İslam Memiş bugün çok önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Yaptığı bir paylaşımla borsa konusunda mühim uyarılarda bulundu ve artık dikkat edilmesi gerekildiğini ifade etti. Gram altın fiyatlarıyla ilgili de çok önemli uyarılarda bulundu. Gram altın 1350 TL'yi aşarak 1370 TL'ye kadar çıktı ve adeta zirveye çıkmış bulunmakta. Yatırımcıların ise gram altın almakta belirsizlik yaşadığını da ayrıyeten belirtti.

İslam Memiş'ten uyarı!

İslam Memiş, Şimşek'in önemli açıklamalarıyla ilgili tahminlerini aktardı. İlk başta dikkatli olunması gerektiğini, sonra da emin ve güvenilir adımlar atılmasını söyledi. Borsada yükselişler olacakken, döviz ve altın fiyatlarında ise düşüşler olacağını, Türk Lirası'nın diğer piyasa para birimlerine göre daha değerli kalacağının da altını çizdi.

Fakat Türk lirasının değerli olacağı yönünde öngörüler olsa da zamanla kalıcı olup olmayacağı belli olacak. Zamanla ekonominin düzelebileceğini söylüyor. Dolar, euro ve gram altın alanların ise üzülebileceğini yani hayal kırıklığına uğrayabileceğini ifade etti. Seçim öncesi kuyumcuların önünde yoğun bir talep oluşturanlar da hayal kırıklığı yaşayabilir.

Dolar ve altında tarihi rekor var mı?

Vatandaşlar ise döviz almak yerine faize yönelecek. Bunun sonucunda da vatandaşların kredi imkanlarının genişleyip genişlemeyeceğini büyük bir merakla takip etmesine sebep olacak. Şimdi ise Türkiye, Kurban Bayramı'nı beklemekte.

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İslam Memiş'ten yeni açıklamalar!

Memiş, belirli fiyat aralıklarını takip edip, bu aralıklarda piyasaları izleyeceğini açıkladı. Borsa İstanbul'da 5.407 puan seviyesinin görülmesi itibariyle kar satışlarına dikkat çekti. Ayrıca bu konuda da dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Bu da hisse senedi fiyatlarının düşebileceğini bize gösteriyor. Yatırımcılar bu konuda dikkatli olmalı, iyi karar vermeliler.

Sonuç olarak İslam Memiş gümüş, dolar, euro, altın, dolar gibi piyasa yatırımları konusunda çok fazla dikkatli olunması gerektiğini ve kararların da buna göre verilmesi gerektiğini bizlere söylemek istiyor.

Not: Yatırım tavsiyesi değildir.