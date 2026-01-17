  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nobel Komitesi:“Bazı kişiler ödüllerini satmayı tercih eder” Trump'a kaça sattı acaba? Devlet yardımında yeni gelişme! Ev ve araba artık... ABD’de sokak eylemleri böyle giderse Trump ülke dışına kaçabilir! Kral istemiyoruz" sesleri Beyaz Saray’ı titretiyor Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni atama ve görevden alma kararları Bebek Otel değil, şantaj ve rezalet yuvası: Kameraya bant çekmeyi unutmuşlar! Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar! KIZILELMA gökyüzünde şov yaptı! Şaka değil, 0.8 Mach’a ulaşıldı İslam dünyasında tarihi hamle: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan dev savunma ittifakı! Sözcü, Bakırhan üzerinden terör örgütü SDG’nin avukatlığında 'Süper virüs' hızla yayılıyor! Ölümcül mü?
Gündem SDG kaçarken vurdu! İki Asker Şehit Oldu, Yaralılar var
Gündem

SDG kaçarken vurdu! İki Asker Şehit Oldu, Yaralılar var

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
SDG kaçarken vurdu! İki Asker Şehit Oldu, Yaralılar var

Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı, SDG terör örgütünün anlaşmayı ihlal ederek Halep kırsalının Meskene kenti yakınlarında Suriye Ordusu devriyesini hedef aldığını, saldırı sonucunda iki askerin şehit olduğunu ve diğer bazı askerlerin yaralandığını açıkladı.

Harekat Komutanlığı, 2 askerin şehit olmasına ve bazı askerlerin yaralanmasına rağmen ordunun Rakka vilayetine girdiğini ve vilayetin batısındaki Dibsî Afanan kasabasını kontrol altına aldığını belirtti.

Suriye Ordusu, günün erken saatlerinde Halep’in doğu kırsalında yer alan Deyr Hafir ve Meskene şehirleri ile birlikte 34 köy ve kasabada kontrolü sağladı. Bu süreçte yüzlerce SDG unsuru orduya teslim olurken, örgütün 200’den fazla mensubunun çıkışı güvence altına alındı.

 

Ordu birlikleri, SDG’nin dün açıkladığı üzere Fırat’ın batısından bugün sabah saat 07.00 itibarıyla çekilmeye başlamasının ardından bölgelerde ilerleyişini sürdürmekte ve unsurlar ile araçları hedef almadan giriş yapmaktadır.

Suriye Arap Ordusu birlikleri, SDG unsurlarını ve araçlarını hedef almadan bölgelerde ilerleyişini ve girişini sürdürüyor.

Harekat Komutanlığı, bu durumun dün yapılan anlaşmanın ardından bugün sabah saat 07.00 itibarıyla SDG’nin Fırat’ın batısından çekilmeye başlamasıyla uygulamaya geçtiğini açıkladı.

Son pişmanlık fayda etmez Suriye ordusundan SDG'li teröristlere çağrı
Son pişmanlık fayda etmez Suriye ordusundan SDG'li teröristlere çağrı

Dünya

Son pişmanlık fayda etmez Suriye ordusundan SDG'li teröristlere çağrı

Sözcü, Bakırhan üzerinden terör örgütü SDG’nin avukatlığında
Sözcü, Bakırhan üzerinden terör örgütü SDG’nin avukatlığında

Gündem

Sözcü, Bakırhan üzerinden terör örgütü SDG’nin avukatlığında

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!
Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

Gündem

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23