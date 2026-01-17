SDG kaçarken vurdu! İki Asker Şehit Oldu, Yaralılar var

Harekat Komutanlığı, 2 askerin şehit olmasına ve bazı askerlerin yaralanmasına rağmen ordunun Rakka vilayetine girdiğini ve vilayetin batısındaki Dibsî Afanan kasabasını kontrol altına aldığını belirtti.

Suriye Ordusu, günün erken saatlerinde Halep’in doğu kırsalında yer alan Deyr Hafir ve Meskene şehirleri ile birlikte 34 köy ve kasabada kontrolü sağladı. Bu süreçte yüzlerce SDG unsuru orduya teslim olurken, örgütün 200’den fazla mensubunun çıkışı güvence altına alındı.

Ordu birlikleri, SDG’nin dün açıkladığı üzere Fırat’ın batısından bugün sabah saat 07.00 itibarıyla çekilmeye başlamasının ardından bölgelerde ilerleyişini sürdürmekte ve unsurlar ile araçları hedef almadan giriş yapmaktadır.

Suriye Arap Ordusu birlikleri, SDG unsurlarını ve araçlarını hedef almadan bölgelerde ilerleyişini ve girişini sürdürüyor.

Harekat Komutanlığı, bu durumun dün yapılan anlaşmanın ardından bugün sabah saat 07.00 itibarıyla SDG’nin Fırat’ın batısından çekilmeye başlamasıyla uygulamaya geçtiğini açıkladı.