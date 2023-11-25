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Dünya Scholz'dan esir takası açıklaması
Dünya

Scholz'dan esir takası açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-11-25 03:39:00 -
Scholz'dan esir takası açıklaması

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Scholz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda "İlk rehine grubunun nihayet serbest bırakılmış olması sevindirici bir haber. Onların ve ailelerinin son haftalarda neler yaşadıklarını anlamakta güçlük çekiyoruz." ifadesini kullandı.

Bu sonucun diplomasinin katkısıyla olduğuna işaret eden Scholz, "Çaba gösteren herkese teşekkür ederiz. Bugün sadece bir başlangıç olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Şansölye, Hamas'ın tüm rehineleri koşulsuz serbest bırakmasını da istedi.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da X'teki paylaşımında, Gazze'de serbest bırakılan rehineler arasında 4 Alman vatandaşının da bulunmasının kendisini son derece rahatlattığını belirtti.

Baerbock, "Şimdi herkesin yapılan anlaşmalara uyması ve önümüzdeki günlerde daha fazla rehinenin serbest bırakılması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca tıbbi tedavi görebilmeleri için Kızılhaç'ın rehinelere erişimine izin verilmesi de hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.
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Gazze'deki insanların içinde bulunduğu kötü durumu gördüklerini belirten Baerbock, "Gazze'ye ilaç ve gıda ulaştırılabilmesi için verilen ara artık mümkün olduğunca uzun sürmelidir. Yardım malzemelerimiz Refah Sınır Kapısı'nın önünde bekliyor." ifadelerini kaydetti.

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