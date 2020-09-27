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Spor Schalke 04 teknik direktör David Wagner'in görevine son verdi
Spor

Schalke 04 teknik direktör David Wagner'in görevine son verdi

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:50:24 -
Schalke 04 teknik direktör David Wagner'in görevine son verdi

BERLİN (AA) - Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04 teknik direktör David Wagner'in görevine son verdi.

Schalke kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, David Wagner ve ekibinin görevine son verildiği ifade edilerek yerine gelecek hocanın daha sona belirleneceği ifade edildi.

Schalke İletişim Başkanı Jochen Schneider Wagner'in görevine son verilmesiyle ilgili olarak, "Hepimiz sporda geri dönüşü David Wagner ile birlikte başarabileceğimizi umuyorduk. Ne yazık ki, yeni sezonun ilk iki maç günü gerekli performansı ve sonuçları üretemedi. Bu nedenle personel açısından yeni bir başlangıç yapmaya karar verdik. Hayal kırıklığı yaratan sonuçlara rağmen, bu karar bizim için hiç de kolay değildi." ifadelerini kullandı.

Schalke 04 sezonun ilk maçında Bayern Münih'e 8-0, dün oynanan maçta da Werder Bremen'e 3-1 mağlup olmuştu.

Schalke 04 bu sonuçlarla ligde son sırada bulunuyor.



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