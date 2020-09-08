  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sayıştay daire başkanlıklarına Güçlü ve Özdemir seçildi
Ekonomi

Sayıştay daire başkanlıklarına Güçlü ve Özdemir seçildi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 13:01:12 -
Sayıştay daire başkanlıklarına Güçlü ve Özdemir seçildi

ANKARA (AA) - Sayıştay daire başkanlıklarına, 1. Daire Üyesi Ali Osman Güçlü ile 5. Daire Üyesi Beyami Özdemir seçildi.

Sayıştay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Genel Kurulu toplandı.

Genel Kurul toplantısında, Sayıştay daire başkanlıklarına 1. Daire Üyesi Güçlü ile 5. Daire Üyesi Özdemir seçildi.

Güçlü, 1970'te İnegöl'de doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde eğitimini tamamladı. 1992'da Sayıştayda göreve başladı ve sırasıyla denetçi, başdenetçi ve uzman denetçi olarak görev yaptı. 2010 yılında TBMM Genel Kurulu'nca Sayıştay üyeliğine seçildi.

Özdemir ise 1968'de Kahramanmaraş'ta doğdu. 1990 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1991 yılında Sayıştayda göreve başladı. 1999-2001 yıllarında Başbakanlıkta Bakan Danışmanı, 2001-2002 yıllarında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkalığında (TİKA) Daire Başkanı ve Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu. 2005-2006 yıllarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2009 yılında Sayıştay üyeliğine seçilen Özdemir, İngilizce biliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya’da yeni gelişme! Ordu resmen ele geçirdi
Dünya

Libya’da yeni gelişme! Ordu resmen ele geçirdi

Libya ordusu, darbeci Hafter’e ait bir helikopterin ele geçirildiğini duyurdu.

Nevşin Mengü ahlaksızlığa sahip çıktı
Gündem

Nevşin Mengü ahlaksızlığa sahip çıktı

Türkiye'de ve dünyanın çoğu ülkesinde ahlaksız dizilere karşı çığ gibi bir tepki oluşurken, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Nevşin Mengü ahlaks..
İsrail'le anlaşan BAE'ye sert uyarı! 'Girişim olursa cevap vereceğiz'
Dünya

İsrail'le anlaşan BAE'ye sert uyarı! 'Girişim olursa cevap vereceğiz'

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) uyararak, ‘’Mossad veya ona bağlı yapılar, İran ve bölgede gizli veya a..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı