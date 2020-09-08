Sayıştay daire başkanlıklarına Güçlü ve Özdemir seçildi

ANKARA (AA) - Sayıştay daire başkanlıklarına, 1. Daire Üyesi Ali Osman Güçlü ile 5. Daire Üyesi Beyami Özdemir seçildi.



Sayıştay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Genel Kurulu toplandı.



Genel Kurul toplantısında, Sayıştay daire başkanlıklarına 1. Daire Üyesi Güçlü ile 5. Daire Üyesi Özdemir seçildi.

Güçlü, 1970'te İnegöl'de doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde eğitimini tamamladı. 1992'da Sayıştayda göreve başladı ve sırasıyla denetçi, başdenetçi ve uzman denetçi olarak görev yaptı. 2010 yılında TBMM Genel Kurulu'nca Sayıştay üyeliğine seçildi.

Özdemir ise 1968'de Kahramanmaraş'ta doğdu. 1990 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1991 yılında Sayıştayda göreve başladı. 1999-2001 yıllarında Başbakanlıkta Bakan Danışmanı, 2001-2002 yıllarında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkalığında (TİKA) Daire Başkanı ve Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu. 2005-2006 yıllarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2009 yılında Sayıştay üyeliğine seçilen Özdemir, İngilizce biliyor.